Beyaz sarayda Xi onuruna düzenlenen görkemli akşam yemeği

Beyaz Saray'da resmi akşam yemeği:

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan onuruna Beyaz Saray'da resmi bir akşam yemeği düzenledi. East Room'da gerçekleştirilen gece, hem diplomatik jestler hem de gösterişli sunumlarla dikkat çekti. Karşılama töreninde Xi ve Peng, Trump çifti tarafından sıcak biçimde karşılandı ve geleneksel fotoğraf çekiminin ardından davetlilerle sohbet etti.

Görünüm, masa düzeni ve menü:

Akşam yemeğinde kullanılan dekorasyon ve servis detayları, davetin tonunu belirledi. Loş aydınlatma ve kırmızı-altın renkli süslemeler ön plandaydı; servis edilen porselen takımlar ise Eski Başkan Ronald Reagan döneminden kalma kırmızı porselenlerdi. Trump smokin tercih ederken, Melania Trump smokin tarzı bir kombin giydi; Xi siyah takım elbise, Peng ise kırmızı bir elbise tercih etti.

Gecenin menüsünde sarı kabak velouté, susam kaplı levrek ile servis edilen bok choy türü Çin lahanası ve tatlı olarak vanilyalı crèmeux gibi seçenekler yer aldı. Sunumun hem geleneksel hem de Amerikan ağırlıklı unsurları bir araya getirdiği görüldü.

Konuşmalar ve hediye takdimi:

Yemeğin açılış konuşmasını yapan Başkan Trump, 11 yıl aradan sonra Washington'a gelen Xi'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında tarihsel referanslara yer vererek ABD ve Çin'in farklı miraslardan beslendiğini vurguladı ve iki ülke arasındaki ticaret ile karşılıklı saygının önemine değindi. Trump, halkların geleceğinin uyum, barış ve başarı ile dolu olması dileğinde bulundu.

Trump, Xi'ye Amerikalı bir sanatçı tarafından yapılan "kel kartal heykeli" hediye ettiğini belirtti; hediye hakkında, bunun Trump ve Melania'nın kişisel katkılarıyla tasarlandığını ve kel kartalın ABD'nin ulusal sembolü olduğunu söyledi. Xi de söz alarak misafirperverlik için teşekkür etti ve Çin-ABD ilişkilerinin yeni bir sayfa açtığını, iki ülkenin birlikte hareket edebileceğine ilişkin umutlu mesajlar verdi. Xi, konuşmasında "El ele verelim" çağrısı yaptı ve ilişkilerin stratejik içerik bakımından zenginleştiğini ifade etti.

Davetliler ve medya düzenlemesi:

Davette Beyaz Saray ve Kongre'den üst düzey isimlerin yanı sıra iş ve teknoloji dünyasından çok sayıda isim yer aldı. Aralarında OpenAI CEO'su Sam Altman, Nvidia CEO'su Jensen Huang, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Apple CEO'su Tim Cook, Boeing CEO'su Kelly Ortberg, Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ve Amazon kurucusu Jeff Bezos gibi isimler bulunuyordu; bu durum yemeğe teknoloji sektörünün güçlü bir temsilini verdi.

Öte yandan bazı medya kuruluşlarının geceyi takip etmesine ilişkin kısıtlamalar uygulandı. Beyaz Saray, daha önce yalan haber yapmakla suçladığı bazı kuruluşlara yönelik tutumunu sürdürerek, CNN ve MS NOW gazetecilerinin Xi'nin gelişini takip etmelerine sınırlama getirdi. CNN'e göre idari düzenlemeler kapsamında kanaldan akredite olacak isimlerin listesi istendi ve son dönemde Beyaz Saray'dan CNN'e sadece bir foto muhabiri ve bir ses teknisyeni gönderilebileceği bildirildi; kanalın muhabiri ve haber yapımcısı kapsam dışı bırakıldı. Diğer televizyon kanallarının muhabirlerine ise geceyi takip etme izni verildi.

Gece, protokolun geleneksel unsurları ile çağdaş ekonomi ve teknoloji aktörlerinin bir araya geldiği bir platform olarak öne çıktı; hediyeler, konuşmalar ve seçkin davetli listesi, ziyafetin hem diplomatik hem de sembolik boyutlarını güçlendirdi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG ONURUNA BEYAZ SARAY'DA ZİYAFET VERDİ. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEN DAVETLİLERİN AĞIRLIKTA OLDUĞU RESMİ AKŞAM YEMEĞİ, KONUK LİSTESİ, HEDİYELER, İLTİFATLAR, MENÜDE YER ALANLAR VE OTURMA DÜZENİ İLE DİPLOMASİNİN YUMUŞAK VE GÖSTERİŞLİ AYRINTILARINI ÖNE ÇIKARDI.