Binlerce taraftar Kocaeli'de Fransa maçı öncesi stada akın etti

Binlerce taraftar stadyuma akın etti:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki açılış maçında A Milli Futbol Takımı ile Fransa karşılaşması öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde yoğun bir hareketlilik yaşandı. 21.45'te başlayacak mücadele öncesi hem Kocaeli'den hem de çevre illerden gelen taraftarlar stadyuma erken saatlerden itibaren giriş yaptı.

Giriş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, taraftarlar formalar, bayraklar ve yüz boyamalarıyla tribünde yerlerini aldı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yapan takım otobüsleri coşkuyla karşılandı; taraftarlar maç öncesi beklenti ve heyecanlarını yüksek sesle dile getirdi.

Görüşler ve beklentiler:

Çağlar Bilim: "Milli maçın Kocaeli’ye verilmesi burada yaşan halk olarak bizim için onur ve gurur verici bir durum. Bunun için TFF’ye teşekkür ederiz. Fransa gibi bir dünya devi var şehrimize geldi, onları misafir edeceğiz. Futbol her zaman kardeşliktir ama temennimiz ay yıldızlılarımızın kazanmasıdır. Şenol Güneş döneminde nasıl yaptıysak bu seferde öyle yapacağız inşallah. Ağabeylerimize ve kardeşlerimize güveniyoruz bugün 2-0’lık net galibiyetle Fransa’yı ezip geçeceğimizden şüphemiz yoktur"

Ebubekir Sezgin: "İlk defa maça geliyorum içimde çok büyük bir heyecan var. Temennimiz kazanmak. Onların Mbappe’si varsa bizim de Arda Güler’imiz var. İnşallah ağabeylerim bizleri yanıltmaz ve kendi topraklarımızda Fransa’yı ezer geçeriz"

Eren Saraç: "İstanbul’dan işimi geride bırakarak geliyorum bu maça ve her maç böyle oluyor, canım feda olsun tabi. Sadece kenetlenmemiz lazım, dargınlıklar bitse daha iyi olur. Tüm Türkiye’yi kenetlenmeye davet ediyorum. Çocuklar sahada oynayacak bizlerde tribünde işin hakkını vereceğiz"

Maç atmosferi ve beklenti:

Stadyum girişinde oluşan coşku, maçın havasını erkenden hissettirdi. Taraftarların tezahüratları ve karşılamalar, takım otobüslerinin gelişiyle birleşerek tribünlerde yüksek bir moralle karşılık buldu. Teknik ekip ve oyunculara yönelik güven ifadesi öne çıktı; saha performansı için taraftarlar umutlu ve kenetlenmiş görünüyordu.

Karşılaşma saatinin yaklaşmasıyla birlikte güvenlik önlemleri sıklaştırıldı ve son hazırlıklar tamamlandı. Stadyum çevresindeki hareketlilik, hem Kocaeli hem de bölge futbolseverlerinin büyük bir ilgisini yansıtıyordu.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İLK MAÇINDA A MİLLİ FUTBOL TAKIMIN, KOCAELİ STADYUMU'NDA FRANSA İLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİ MAÇA DAKİKALAR KALA, STADYUM GİRİŞİNDE BİNLERCE TARAFTAR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.