Burak Yılmaz ile Çorum FK Antalya kampında yeni sayfa açtı

Burak Yılmaz ile ilk idman:

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirirken takımın Antalya kampında ilk antrenmanını yönetti.

Antrenmanın akışı:

Çalışma, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra 5'e 2 rondo çalışması yaptı; bu bölüm takım içi pas hızını ve alan kontrolünü artırmayı hedefledi.

Rondonun ardından futbolcular aerobik koşu ve pas organizasyonlarıyla kondisyon ve top hakimiyeti üzerinde çalıştı. Programın ilerleyen safhasında dar alan oyunları oynandı.

Programın amacı ve kapanış:

Günün antrenmanı, kaleli oyun ile tamamlandı. Antalya kampı, Trendyol Süper Lig'e ara sonrası taktik uyum ve fiziksel hazırlık sağlamak üzere planlandı ve Yılmaz yönetimindeki ilk idman takımın tempoya odaklandığını gösterdi.

ÇORUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ BURAK YILMAZ, KIRMIZI-SİYAHLI TAKIMIN BAŞINDA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI.