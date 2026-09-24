Bir canın ardından soru işaretleri: Serinhisar'da serbest kalan tır sürücüsüne tepki

Kaza anı ve yaralanmalar:

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yassıhüyük Mahallesi'nde 20 Eylül Pazar gecesi meydana gelen kazada, 35 CPY 626 plakalı tırın arkasından çarptığı otomobil, yaklaşık 69 metre boyunca sürüklenerek önündeki domates yüklü minibüse çarptı. Çarpışmanın ardından iki araç arasında ezilen otomobil hurdaya döndü.

Kazada otomobilde bulunan 80 yaşındaki Havana Kural olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Celal Ö. ve eşi Sultan Ö. ağır yaralandı; Sultan Ö.'nün yoğun bakımda, hayati tehlikesinin devam ettiği, Celal Ö.'nün vücudunda beş ayrı yaralanma bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Tır sürücüsü H.K. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

tutanak, gözaltı ve adli süreç:

Kaza tespit tutanağında, tır sürücüsü H.K.'nin Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-c maddesinde düzenlenen 'önündeki aracı güvenli mesafeden izlememe' kuralını ihlal ettiği ve tek kusurlu taraf olarak kayda geçti. Hafif yaralanma nedeniyle tedavi edilen H.K., karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli işlem sonrası alınan serbest bırakılma kararı bölgede ve ailenin içinde tepkilere yol açtı. Aile, tutanakta kusurun açıkça tescil edildiğini vurgulayarak verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı.

aile açıklaması ve talepler:

Aile tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Kaza tespit tutanağında tır sürücüsü H.K.'nin Karayolları Trafik Kanunu’nun 56/1-c maddesini ihlal ettiği ve tek kusurlu taraf olduğu netleşti. Bir canı hayattan koparan ve otomobili 69 metre boyunca sürükleyecek kadar göz göre göre gelen bu vahim kazaya rağmen sürücü H.K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'

Aile, tutanağın kusuru tescillediğini belirterek 'Bir aracı 69 metre katliam gibi önünde sürüklemiş bir sürücünün serbest kalmasına göz yummayacağız. Karara itiraz ederek adli sürecin peşini bırakmayacağız' ifadelerini kullandı ve sürücünün tutuklanmasını talep etti.

Olayın ardından yerel yetkililer ve adli makamlar tarafından yürütülecek itiraz ve soruşturma süreci, ailenin adalet beklentisi doğrultusunda takip edilecek.

DENİZLİ’NİN SERİNHİSAR İLÇESİNDE TIRIN OTOMOBİLİ ARKADAN ÇARPMASI SONUCU ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ. TIRIN ARKADAN ÇARPTIĞI OTOMOBİL SÜRÜKLENEREK ÖNDEKİ DOMATES YÜKLÜ MİNİBÜSE ARKADAN ÇAPTI. OTOMOBİL İKİ ARAÇ ARASINDA EZİLEREK HURDAYA DÖNDÜ. KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.