Direksiyon eğitiminde panik kamyonetin arkadan çarpmasına yol açtı

Manavgat’ta direksiyon eğitimi sırasında arkadan çarpma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim amaçlı kullanılan otomobile bir kamyonetin arkadan çarpmasıyla zincirleme bir kaza yaşandı. Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, Doğu Garajı istikameti civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette ilerleyen 07 AYG 763 plakalı araç aniden durdu. Arkadan gelen 07 EEC 53 plakalı kamyonet, önünde duran araca çarptı; çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yolun sağında park halindeki ticari taksiye çarptı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Görüntülerde 07 AYG 763 plakalı aracın seyir halindeyken aniden durduğu, arkasından gelen 07 EEC 53 plakalı kamyonetin ise zamanında fren yapamayarak araca çarptığı görülüyor. Kaza sırasında otomobili kullanan kursiyerin direksiyon eğitmeni nezaretinde olduğu ve panik halinde ani fren uyguladığı belirtildi.

görüntüler ve yaralanma durumu:

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde zincirleme çarpışma bariz şekilde izlenirken, şans eseri kazada kimse yaralanmadı. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR KAMYONET DİREKSİYON EĞİTİMİ ALAN SÜRÜCÜ ADAYININ PANİK YAPARAK ANİDEN FRENE BASMASI SONUCU KURS ARACINA ARKADAN ÇARPTI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.