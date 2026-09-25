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Birecik'te kelaynak, patlıcan ve fıstık festivalinde hasat töreni başladı

Birecik'te kelaynak, tescilli patlıcan ve Antep fıstığının ön plana çıktığı festival, protokolün katıldığı hasat töreniyle başladı; etkinlik 25-27 Eylül

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Birecik'te kelaynak, patlıcan ve fıstık festivalinde hasat töreni başladı

hasat töreni ve katılımcılar:

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düzenlenen Kelaynak, Patlıcan ve Fıstık Festivali, ilçenin coğrafi işaretli ürünü olan Birecik patlıcanının hasadıyla başladı. Törene Birecik Kaymakamı Osman Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Begit, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, tescilli patlıcanın hasadını birlikte gerçekleştirerek festivalin açılışını yaptı.

festivalin amacı ve programı:

Festivalde Birecik’in simge değerleri olan kelaynaklar, tescilli Birecik patlıcanı ve Antep fıstığı ön plana çıkarılarak ilçenin gastronomi, tarım ve turizm potansiyelinin tanıtılması hedefleniyor. Etkinlikler, söyleşi, tanıtım stantları ve yöresel ürün sunumlarıyla 25-26-27 Eylül tarihlerinde çeşitli programlarla devam edecek.

Hasat sırasında konuşan Belediye Başkanı Mehmet Begit, vatandaşları festivale davet etti ve Birecik patlıcanının özellikleri hakkında bilgiler paylaştı. Kaymakam Osman Şahin de vatandaşları etkinliklere katılmaya çağırdı, festivalin bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.

BİRECİK’TE KELAYNAK, PATLICAN VE FISTIK FESTİVALİ HASATLA BAŞLADI

BİRECİK’TE KELAYNAK, PATLICAN VE FISTIK FESTİVALİ HASATLA BAŞLADI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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