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OMÜ sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında 201. basamağa yükseldi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, UI GreenMetric 2026'da 8.262,5 puanla dünya 201., Türkiye 23. sıraya yükseldi; değerlendirme 7 ana kategoriye dayandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: İrem Özkan

OMÜ sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında 201. basamağa yükseldi

Sıralamada OMÜ'nün konumu:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), UI GreenMetric World University Rankings 2026 sonuçlarına göre dünyada 201. sırada, Türkiye'de ise 23. sırada yer aldı. Sıralamada OMÜ'nün aldığı puan 8.262,5 olarak açıklandı; değerlendirmeye toplam 110 ülke ve 2.016 üniversite dahil edildi.

Değerlendirme kriterleri:

UI GreenMetric 2026 değerlendirmesinde üniversiteler, 7 ana kategori üzerinden ölçüldü: yerleşke ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim ve araştırma ile yönetişim ve dijitalleşme. Bu kapsam, kurumların çevresel uygulamaları ile eğitim ve yönetim performansını birlikte değerlendirmeyi amaçlıyor.

Üniversitenin açıklaması:

Üniversiteden yapılan açıklamada, elde edilen derecenin akademisyenler, çalışanlar ve öğrencilerin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının bir sonucu olduğu belirtilerek, emeği geçen tüm üniversite mensuplarına teşekkür edildi.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ PERFORMANSINI DEĞERLENDİREN UI...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALANINDAKİ PERFORMANSINI DEĞERLENDİREN UI GREENMETRİC WORLD UNİVERSİTY RANKİNGS 2026 SONUÇLARINA GÖRE DÜNYADA 201. SIRADA, TÜRKİYE'DE İSE 23. SIRADA YER ALDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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