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BM açılışının gölgesinde Trump karşıtı sokak tepkisi

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu açılırken New York'ta 2. Cadde'de toplanan göstericiler, Trump karşıtı pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Emre Koç

BM açılışının gölgesinde Trump karşıtı sokak tepkisi

BM açılışının gölgesinde Trump karşıtı sokak tepkisi

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlayacak. Görev süresi 31 Aralık’ta sona erecek olan Antonio Guterres, Genel Kurul gündemini açan konuşmayı son kez yapacak. Açılış öncesinde New York sokaklarında da farklı görüşler ses buldu.

eylemin yeri ve taşınan mesajlar:

BM binasının bulunduğu caddenin bir arka sokağı olan 2. Caddede toplanan göstericiler, Trump karşıtı pankartlarla eylem yaptı. Eylemciler arasında bir grup, üzerinde "Trump bizi temsil etmiyor" ve "Trump her zaman yalan söylüyor" yazılı afişler taşıdı ve tepkilerini dile getirdi.

güvenlik önlemleri ve kapatılan erişimler:

Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, bazı girişleri kapatarak kontrollü geçiş uyguladı. Yetkililer, binaya ve çevresine erişimi sınırlayarak hem delegasyonların hem de kamu güvenliğinin sağlanmasına odaklandı.

Genel Kurul açılışları öncesindeki gösteriler, farklı politik görüşlerin uluslararası gündemle kesiştiği zamanlarda sıkça görülen bir uygulama. Bugünkü eylem, açılış konuşması öncesi şehirdeki atmosferin bir yansıması oldu ve gündemin kamuoyundaki yankılarını gösterdi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlarken Trump karşıtları BM’nin bulunduğu caddenin...

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlarken Trump karşıtları BM’nin bulunduğu caddenin bir arka sokağında protesto gösterisi düzenledi.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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