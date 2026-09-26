Boks camiasından cumhurbaşkanı'na teşekkür: Hekimoğlu'nun mesajı

görüşmenin içeriği:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın Boks Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği başarılardan dolayı milli boksörleri ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuların ringde sergilediği üstün performans ve ay-yıldızlı bayrağı taşıyan tarihi sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, sporcuları, teknik heyeti ve federasyon yönetimini tebrik etti.

Hekimoğlu'nun teşekkürleri:

Suat Hekimoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgisinden duydukları onur ve mutluluğu paylaştı. Hekimoğlu, "Yoğun çalışma temposu ve yoğun gündemi arasında bizleri arayarak sevincimize ortak olan, her daim Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm boks camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın desteğini her an arkamızda hissetmek, bizlere yeni hedeflerimiz yolunda büyük bir moral ve güç vermektedir" ifadelerini kullandı.

teşekkür edilen isimler ve geleceğe bakış:

Hekimoğlu ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile organizasyon sürecinde milli kafileyle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya şükranlarını iletti. Federasyon başkanı, Türk boksunu dünyada hak ettiği en üst seviyeye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, bu tür desteklerin yeni hedeflere ulaşmada önemli bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KAZANDIĞI BAŞARILARDAN DOLAYI MİLLİ BOKSÖRLERİ VE TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI SUAT HEKİMOĞLU'NU TELEFONLA KUTLADI.