Gölbaşı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza ve olayın gelişimi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Milat Kizir idaresindeki 27 BAK 290 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
ilk müdahale ve sevk:
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yaralı sürücü, tedaviye alınmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
soruşturma süreci:
Kaza ile ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerinin resmi inceleme sonucu netlik kazanacağını bildirdi.
ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.
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