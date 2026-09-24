Bölgesinde güvenli liman imajını güçlendiren Türkiye

AK Parti heyeti Karabük'te partililerle buluştu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Karabük'te AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Toplantıda Güler, hem ülke içi hem de bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler, konuşmasında AK Parti öncesi dönem ile bugünü kıyaslayarak, ekonomik büyüklüğün yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde kaydedilen mesafeye vurgu yaptı. TBMM’de kabul edilen düzenlemelerin önemine dikkat çekti ve hedef olarak belirtilen Terörsüz Türkiye vizyonunun yalnızca iç güvenlik değil, bölgesel istikrar açısından da kritik olduğunu söyledi.

dünya sahnesindeki çatışmalar ve Türkiye'nin konumu:

Güler, dünya genelinde devam eden savaşlar, çatışmalar ve ekonomik belirsizliklere işaret etti. Rusya-Ukrayna savaşı ile Gazze ve Refah'taki gelişmeleri hatırlatan Güler, yaşanan insani krizlere, altyapı yıkımlarına ve temel hizmetlere erişimdeki aksamalara değindi. Bölgede süren gerilimlerin tedarik zincirleri, hammadde erişimi ve enerji fiyatlarında dalgalanmalara yol açtığını belirtti.

Bütün bu tablonun içinde Türkiye'nin rolüne dikkat çeken Güler, ülkenin bölgesinde güvenli bir liman olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda Filistin meselesi ve dünya barışına ilişkin çağrılarına atıf yaparak, liderliğin ülkenin bu konumunun korunmasında etkili olduğunu ifade etti.

savunma sanayisi ve bölgesel katkılar:

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik vasıtasıyla yürütülen görevlerle 18 ülkede hem dünya barışına hem de bölgesel istikrara katkı sağlandığını vurguladı. Sadece yerel meselelerle sınırlı kalınmadığını; bölgenin güvenliği için aktif çaba sarf edildiğini belirtti.

Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80’in üzerine çıktığını kaydeden Güler, ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi kurumların bu gelişimdeki rolünü öne çıkardı. Bu kuruluşların kuruluş dönemlerine, özellikle 1974-1975 yıllarına atıfta bulunarak, kurulumlarına vesile olanlara teşekkür etti ve AK Parti döneminde üretim merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.

Güler ayrıca, enerji güvenliği, nükleer enerji, yapay zeka, dijital sistemler ile eğitim ve sağlık alanlarında yürütülen çalışmaların sürdüğünü; 2050 yılı vizyon belgesinin de bu döneme dönük planları içerdiğini aktardı.

siyasi eleştiriler ve yerel yönetim değerlendirmeleri:

Konuşmasında muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunan Güler, belediyelerde yaşandığı iddia edilen yolsuzluk, bütçe kötü kullanımı, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet gibi uygulamalara dikkat çekti. Seçmenin emanet ettiği kaynakların verimli kullanılmadığını savunan Güler, yapılan hizmet eksikliklerini örnekleyerek metro, yol, içme suyu barajı, kavşak, park ve arıtma tesisleri gibi yatırım sorularını gündeme taşıdı.

Güler, siyasetin sadece söylemle yürütülemeyeceğini belirterek, somut projeler ve yapılan hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Eleştirilerini, hizmet üretmeyen, bol vaatle gündeme gelen yaklaşımlara yönelik uyarı olarak sundu.

Parti kuruluşunun 25. yılına atıfta bulunan Güler, AK Parti'nin geçmiş deneyimi ve birikiminin geleceğe yönelik projelerde rehber olduğunu ifade etti.

saha temasları ve yerel ziyaretler:

Konuşmanın ardından Güler, yanındaki heyetle birlikte caddede esnafı gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile görüşerek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Güler'in saha temasları yerel destek ve iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik adımların bir parçası olarak değerlendirildi.

Güler'in açıklamaları, hem Türkiye'nin bölgesel konumuna dair iddialı bir tablo çizdi hem de yerel yönetimlere ve muhalefete yönelik eleştirilerle iç siyasete dair göstergeler sundu. Yapılan değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde ekonomi, savunma sanayisi ve uluslararası diplomasi eksenindeki çalışmalara odaklanılacağını işaret etti.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER, DÜNYADA SAVAŞ, ÇATIŞMA VE EKONOMİK BELİRSİZLİKLERİN YAŞANDIĞINI BELİRTEREK, "TÜRKİYE, GÜVENLİ BİR LİMAN OLARAK BÖLGESİNDE BİR YILDIZ GİBİ PARLIYOR" DEDİ.