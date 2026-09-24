Başkan Bozkurt Kerimli muhtarıyla mahalle ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi

Ziyaretin amacı ve kapsamı:

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kerimli Mahallesi Muhtarı Kazım Kızılkaya'yı ziyaret etti. Başkan Bozkurt'un muhtarlarla süren temaslarının amacı, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve öncelikleri birlikte belirlemek olarak açıklandı.

Mahallenin öncelikli ihtiyaçları:

Ziyarette mahalledeki altyapı, temizlik ve vatandaş talepleri hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Muhtar Kızılkaya, mahalle sakinlerinin güncel beklentilerini aktardı; Bozkurt da bu taleplerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Başkanın değerlendirmesi ve teşekkür:

Ziyaret sonrası konuşan Başkan Bozkurt, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmek ve muhtarlarımızla istişare içerisinde olmak amacıyla ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kerimli Mahalle Muhtarımız Sayın Kazım Kızılkaya’ya misafir olduk. Samimi sohbeti ve misafirperverliği için kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. Bozkurt, muhtarlarla kurulan düzenli iletişimin hizmetlerin planlanmasında belirleyici olduğuna dikkat çekti.

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT’TAN MUHTAR ZİYARETİ