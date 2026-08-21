Bolu'da direk kaynaklı ot yangını 8 dekar alanda zarara yol açtı

yangının çıkışı ve etkilenen alan:

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi Belen mevkii'nde meydana gelen yangının, ilk bulgulara göre elektrik direğinden çıktığı değerlendirildi. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan alevler kısa sürede yayıldı ve çevrede yoğun duman oluştu. Olayda, rüzgâr ve kuru zemin koşullarının yangının hızla yayılmasında etkili olduğu belirtildi.

Yangında yaklaşık 8 dekar otluk arazi zarar gördü. Bölgedeki yapılar veya insan kaybı hakkında bilgi paylaşılmadı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çevreye sıçramaması için yoğun bir çalışma yürüttü ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Müdahalenin ardından bölge genelinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Olay sonrası yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı. Yetkililer, elektrik altyapısına ilişkin ilk değerlendirmelerin sürdüğünü ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından detayların paylaşılacağını bildirdi.

DÖRTDİVAN İLÇESİNDE, ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLENDİRİLEN OT YANGININDA YAKLAŞIK 8 DEKAR ARAZİ ZARAR GÖRDÜ.