Bornova'da sabah saatlerinde tıra arkadan çarpan panelvan sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza ayrıntıları:

İzmir'in Bornova ilçesinde bugün saat 11.39 sıralarında meydana gelen kazada, Manisa istikametinden İzmir şehir merkezi yönüne giden bir tır ile aynı yönde seyreden panelvanın çarpışması sonucu ağır bir can kaybı yaşandı. Olayda tırı kullanan Emrah K. (49) idaresindeki 35 BDM 724 plakalı araç ile panelvan sürücüsü İsa Canpolat (49) yönetimindeki 35 DL 6856 plakalı araç karşılaştı.

müdahale ve ilk tespitler:

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde, panelvanın çarpmanın etkisiyle ağır hasar aldığı ve sürücü İsa Canpolat'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Canpolat'ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

soruşturma ve işlemler:

Kazaya karışan tır sürücüsü Emrah K. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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