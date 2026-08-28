Aziziye sokakta alacak kavgası sonrası bıçaklama: şüpheli yakalandı

Konya Karatay'da bıçaklama olayı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayan Bey Sokak üzerinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bıçaklandı. Olayda yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.Y. ile bir grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu grup içerisinden bir kişi, aynı isimli A.Y.'yi bıçakladı. Olay anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, kayıtlarda husumetli grubun karşılaşması, kavgaya dönüşmesi ve bir şahsın bıçaklanması anbean görülüyor.

soruşturmanın son durumu:

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlının adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili tahkikat ise devam ediyor.

KONYA'DA ARALARINDA ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE HUSUMET BULUNAN KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK OLAY YERİNDEN KAÇAN ZANLI POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.