Dolar 48,8110 +0,00%
Euro 56,0178 +0,11%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.878,59 -0,02%
EUR/USD 1,1480 +0,09%
Brent Petrol 97,50 +1,31%
--°

Buğra Duman Hırvatistan kampı için Türkiye U19 kadrosunda

18 yaşındaki orta saha Buğra Duman, Karlsruher SC altyapısından Türkiye U19 kampına çağrıldı; Hırvatistan programı 26 Eylül-5 Ekim tarihlerinde yapılacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Buğra Duman Hırvatistan kampı için Türkiye U19 kadrosunda

Buğra Duman yeniden ay-yıldızlı formaya çağrıldı

Almanya'nın köklü kulüplerinden Karlsruher SC altyapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğra Duman, Türkiye U19 Milli Takımı kampına davet edildi. U9 yaşından itibaren aynı kulübün bünyesinde yer alan Duman, altyapıdaki yükselişini U19 seviyesine kadar taşıdı ve milli takım kadrolarında da yer aldı.

altyapıdan ulusala uzanan süreç:

Duman, kariyerine U9 yaş grubunda başlayan bir oyuncu olarak kulübün farklı yaş kategorilerinde forma giydi. Orta sahada özellikle 6 numara pozisyonunda görev yapan futbolcunun disiplinli rolü, onu hem kulüp hem de milli takım düzeyinde takip edilen bir isim haline getirdi.

milli kamp ve takvim:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Karlsruher SC'ye gönderilen resmi davet yazısında (tarih: 2 Eylül 2026), Buğra Duman'ın 26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasındaki Hırvatistan programı kadrosunda yer aldığı bildirildi. Davetin ardından Duman, Almanya'dan Türkiye'ye gelerek kampa katılmak üzere hazır bulundu ve Hırvatistan'daki karşılaşmalarda yeniden ay-yıldızlı formayı giymesi bekleniyor.

Genç oyuncunun çağrılması, hem Karlsruher SC altyapısının yetiştirme başarısını hem de Türkiye U19 kadrosunun orta saha rotasyonuna ilişkin seçeneklerini güçlendirdiğini gösteriyor. Duman'ın kamp performansı, ilerleyen süreçte U19 düzeyindeki sorumluluğunu ve sonraki adımlarını belirleyecek önemde olacak.

ALMANYA’DA KARLSRUHER SC ALTYAPISINDA YETİŞEN 18 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU BUĞRA DUMAN...

ALMANYA’DA KARLSRUHER SC ALTYAPISINDA YETİŞEN 18 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU BUĞRA DUMAN (ORTADA), YENİDEN TÜRKİYE U19 MİLLİ TAKIMI’NA DAVET EDİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de amatör takımlara uygulamalı oyun kuralları eğitimi
images

Ümit milliler Miskolc'taki Ukrayna sınavına hazırlanıyor
images

Fenerbahçe'de Meesseman dönemi uzadı
images

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavak semalarında umut: Gazzeli çocuklar için uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Altınözü'nde devrilen traktörün altında kalan üç kişi ekip müdahalesiyle kurtarıldı

Mudanya'da çatı tadilatında düşen işçi balkondan çıkarıldı

Muratlı'da kovalamaca traktörün polise çarpmasıyla sonlandı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı