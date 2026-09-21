Buğra Duman Hırvatistan kampı için Türkiye U19 kadrosunda

Buğra Duman yeniden ay-yıldızlı formaya çağrıldı

Almanya'nın köklü kulüplerinden Karlsruher SC altyapısında yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Buğra Duman, Türkiye U19 Milli Takımı kampına davet edildi. U9 yaşından itibaren aynı kulübün bünyesinde yer alan Duman, altyapıdaki yükselişini U19 seviyesine kadar taşıdı ve milli takım kadrolarında da yer aldı.

altyapıdan ulusala uzanan süreç:

Duman, kariyerine U9 yaş grubunda başlayan bir oyuncu olarak kulübün farklı yaş kategorilerinde forma giydi. Orta sahada özellikle 6 numara pozisyonunda görev yapan futbolcunun disiplinli rolü, onu hem kulüp hem de milli takım düzeyinde takip edilen bir isim haline getirdi.

milli kamp ve takvim:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Karlsruher SC'ye gönderilen resmi davet yazısında (tarih: 2 Eylül 2026), Buğra Duman'ın 26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasındaki Hırvatistan programı kadrosunda yer aldığı bildirildi. Davetin ardından Duman, Almanya'dan Türkiye'ye gelerek kampa katılmak üzere hazır bulundu ve Hırvatistan'daki karşılaşmalarda yeniden ay-yıldızlı formayı giymesi bekleniyor.

Genç oyuncunun çağrılması, hem Karlsruher SC altyapısının yetiştirme başarısını hem de Türkiye U19 kadrosunun orta saha rotasyonuna ilişkin seçeneklerini güçlendirdiğini gösteriyor. Duman'ın kamp performansı, ilerleyen süreçte U19 düzeyindeki sorumluluğunu ve sonraki adımlarını belirleyecek önemde olacak.

ALMANYA’DA KARLSRUHER SC ALTYAPISINDA YETİŞEN 18 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU BUĞRA DUMAN (ORTADA), YENİDEN TÜRKİYE U19 MİLLİ TAKIMI’NA DAVET EDİLDİ.