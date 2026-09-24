Bursa, sanat güneşini andı: Zeki Müren 30. yılında kabri başında anıldı

Zeki Müren 30. yılında kabri başında anıldı

Türk sanat müziğinin "Sanat Güneşi" Zeki Müren, ölümünün 30. yılında memleketi Bursa'da anıldı. Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen törende sanatçının ailesi, sevenleri, vakıf temsilcileri ve öğrenciler yer aldı. Anma programı kabir başındaki dualarla son bulurken, anma etkinlikleri akşam saatlerinde Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek özel konserle sürdü.

Tören: kabir başında anma ve dualar:

Törene katılanlar arasında Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK Mehmetçik Vakfı temsilcileri de vardı. TEV Şubeler Grup Müdürü Didem Rastgeldi törende bir konuşma yaptı; konuşmada Müren'in sanat dünyasına bıraktığı mirasın yanı sıra eğitime ve Mehmetçik ailelerine yönelik hayırseverliği vurgulandı. Törene TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, TSK Mehmetçik Vakfı Bursa İl Temsilcisi Emekli Albay Levend Üzüm, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Dursun Duran ile okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Kabir başındaki anma, dualar eşliğinde tamamlandı.

Akşam programı: konser ve genç kuşakların katılımı:

Gecenin ev sahibi Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen anma konseri Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Programın en özel isimlerinden biri, yıllarca sahneyi paylaştığı Zeki Müren için şarkı söyleyecek olan Nükhet Duru. Duru'ya gecede Bursa Türk Sanat Müziği Korosu-Nilkonder eşlik edecek; ayrıca Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu Nalan Höke Turan üstlenirken, müzikal yönetimi Semih Erdoğan ve Murat Süslerer yapacak. Konserde Müren'in sanat yaşamı, yorumculuğu ve repertuvarı odağa alınacak.

Miras ve sanat yaşamı: doğumdan son ana kadar:

Zeki Müren 6 Aralık 1931'de Bursa'nın Hisar semtinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Bursa Osmangazi İlkokulu'nda tamamlayan Müren, müzikle erken yaşta tanıştı ve 1951'de İstanbul Radyosunda sesini geniş kitlelere duyurmaya başladı. Sesi, yorumculuğu, sahne kostümleri ve Türkçeyi kullanış biçimiyle Türk müziğinde özgün bir yer edinen sanatçı, yüzlerce plak ve kasete imza attı ve çok sayıda filmde rol aldı; kamuoyunda "Sanat Güneşi" ve "Paşa" olarak anıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle yaşamının son dönemini büyük ölçüde Bodrum'da geçiren Müren, 24 Eylül 1996'da TRT İzmir'de katıldığı özel program sırasında fenalaştı ve geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında vefat etti. Cenazesi Bursa'ya getirilip Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Hayırseverlik ve eğitim mirası:

Sanatçının vasiyeti uyarınca mal varlığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile TSK Mehmetçik Vakfı'na bırakıldı. Bu kaynaklar, başarılı ancak maddi imkânları sınırlı gençlerin eğitimine destek sağlamanın yanı sıra şehit ve gazi Mehmetçiklerin ailelerine yönelik yardımlarda kullanılıyor. Ayrıca Bursa'da kurulan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, sanatçının adını ve mirasını yeni kuşaklara taşımaya devam ediyor.

TÜRK MÜZİĞİNİN "SANAT GÜNEŞİ" ZEKİ MÜREN, ÖLÜMÜNÜN 30. YILINDA MEMLEKETİ BURSA’DA KABRİ BAŞINDA ANILDI. EMİR SULTAN MEZARLIĞI’NDA DÜZENLENEN TÖRENE AİLESİ, SEVENLERİ, VAKIF TEMSİLCİLERİ VE ÖĞRENCİLER KATILDI. MÜREN İÇİN DÜZENLENEN ANMA PROGRAMI, AKŞAM NÜKHET DURU’NUN DA SAHNEYE ÇIKACAĞI ÖZEL KONSERLE DEVAM EDECEK.