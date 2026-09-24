Yunus Emre mirasına üç yeni kaynak: şiir, seçki ve görsel yorum

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Türkçe düşünce ve edebiyat mirasının önemli isimlerinden Yunus Emre'ye yönelik üç yeni çalışmayla külliyata katkı sundu. Yayınlar; şairin divan geleneğindeki şiirlerini, çağdaş Türkçeyle seçkisini ve şiirin görsel yorumunu farklı açılardan ele alıyor. Bu üç eser, Yunus Emre'nin arı duru dilini, evrensel sevgi ve kardeşlik temasını gelecek kuşaklara taşımayı amaçlıyor.

Yûnus Emre - Dîvân: klasik metin niteliğinde bir derleme:

Prof. Dr. Abdulkadir Erkal tarafından yayına hazırlanan 'Yûnus Emre - Dîvân', şairin şiir mirasını kapsamlı bir bütünlük içinde sunuyor. Eserde Yunus Emre'nin hayatı, sanatı ve düşünce dünyasına ilişkin yetkin bir çerçeve yer alıyor; tasavvuf birikimi ile Türkçenin doğal söyleyişi arasındaki ilişki öne çıkarılıyor. Çalışma, Yunus Emre'nin sevgi, gönül, birlik, hakikat ve varoluş üzerine söylediği metinleri günümüz okuruna ulaştırırken, Türkçenin edebi ve düşünsel ifadeye uygunluğunu vurgulayan temel bir başvuru kaynağı olma iddiasını taşıyor.

Nefes - Yûnus Emre: genç kuşaklara erişen bir seçki:

Erkal imzalı bir diğer çalışma 'Nefes - Yûnus Emre', şairin öğretilerini ve seçilmiş şiirlerini günümüz Türkçesiyle bir araya getiriyor. Bu eser, Yunus Emre'yi tanımak ve onun çağları aşan düşünce dünyasına yalın bir dille ulaşmak isteyen okurlar için tasarlanmış bir seçki niteliğinde. 'Nefes - Yûnus Emre', 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Anadolu Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilere armağan edilmiş olmasıyla da üniversite açısından özel bir anlam taşıyor.

Her iki akademik çalışma, Yunus Emre metinlerinin tarihsel bağlamını koruyarak; dil, anlam ve yorum katmanlarını açık, erişilebilir biçimde sunmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, eserlerin hem araştırmacılar hem de genel okuyucu için kullanılabilirliğini artırıyor.

Şiirin görsel yorumu: Mustafa Eren’in kaligrafik yaklaşımı:

Yunus Emre'nin sözleri kaligrafiyle buluştuğunda ortaya çıkan estetik boyut 'Gel Gör Beni Meşk Neyledi - Mustafa Eren’in Çizgisiyle, Yûnus Emre' adlı eserle somutlaşıyor. Öğr. Gör. Mustafa Eren'in özgün yazı tasarımları, şairin sözlerini görsel sanatların imkânlarıyla yeniden yorumluyor ve şiir ile yazı sanatı arasında güçlü bir bağ kuruyor. Bu çalışma, külliyatın yalnızca metin olarak değil, aynı zamanda görsel kültür bağlamında da korunmasına katkı sağlıyor.

Anadolu Üniversitesi Yayınları'nın yayımladığı bu üç eser, Yunus Emre'nin düşünce ve gönül dünyasını farklı açılardan ele alarak külliyata kalıcı kaynaklar kazandırıyor. Üniversitenin bölgesel ve kültürel sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan çalışmalar, şairin evrensel mesajını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de sürdürülen çalışmalara ilişkin olarak Anadolu Üniversitesi'nin Yunus Emre mirasının yaşadığı topraklarda bulunmanın getirdiği sorumluluğun farkında olduğunu vurguluyor. Adıgüzel'in ifadesiyle: 'Anadolu Üniversitesi olarak böylesine büyük bir mirasın yaşadığı topraklarda bulunmanın bize önemli bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz.' Yayın sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden rektör, yayımlanan eserlerin külliyata değerli katkılar sağlayacağına inandığını belirtiyor.

Sonuç olarak, bu üç çalışma metin, seçki ve görsel yorum ekseninde Yunus Emre'nin mirasını hem akademik hem de halk düzeyinde canlı tutma yönünde önemli adımlar sunuyor. Anadolu Üniversitesi Yayınları, bu yaklaşım sayesinde kültür yayıncılığına ve geleceğe aktarılan kaynaklara yeni örnekler eklemiş oluyor.

"YÛNUS EMRE - DÎVÂN", "NEFES - YÛNUS EMRE" VE "GEL GÖR BENİ MEŞK NEYLEDİ" ESERLERİ YAYINLANDI