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Çorum'da kontrolünü kaybeden tır yangında küle döndü

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan, devrilen tır çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:45

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 23:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorum'da kontrolünü kaybeden tır yangında küle döndü

Kaza ve yangın:

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Küre köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücü Y.G. idaresindeki 31 DF 790 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilmenin hemen ardından araçta yangın başladı.

Sürücünün durumu ve müdahale:

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti; itfaiyenin çalışmalarıyla yangın söndürüldü.

Hasar ve soruşturma:

Müdahale sonrası tırın yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından kazanın oluş nedenine yönelik inceleme ve soruşturma başlatıldı.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE DEVRİLEN TIRDA YANGIN ÇIKTI. TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE DEVRİLEN TIRDA YANGIN ÇIKTI. TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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