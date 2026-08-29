Kask kamerasına yansıyan kaza: motosikletten savrulan iki genç otomobilin üzerine düştü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki genç yara almadan kurtuldu. Olay, otogar istikametine seyreden bir motosiklet ile sokağa geçiş yapan bir otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza yeri ve çarpışma anı:

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ile arkasında bulunan yolcu, kazanın ardından otomobilin üzerine düştü. Kaza anına ilişkin görüntülerde çarpışma ve savrulmanın şiddeti açık biçimde izleniyor; olayın gerçekleştiği nokta Salih Omurtak Caddesi olarak kaydedildi.

Görüntülerin kaydedilmesi ve sonuç:

Kaza anı, bir kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki gencin kazadan yara almadan kurtulduğu görülüyor; bu tür kayıtlar, kazaların değerlendirilmesi ve trafik güvenliği çalışmalarına ışık tutuyor.

Olayla ilgili polis veya sağlık ekiplerinin müdahalesine dair kaynakta ek bilgi bulunmuyor.

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