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Cumhurbaşkanı'nın sürpriz telefonu Balıkesirli kadınlara moral verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuğba Işık Ercan'ın Balıkesir programında sürpriz telefonla AK Partili kadınlarla konuştu ve teşkilata birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Cumhurbaşkanı'nın sürpriz telefonu Balıkesirli kadınlara moral verdi

Cumhurbaşkanı'nın sürpriz telefonu Balıkesirli kadınlara moral verdi

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan tarafından Balıkesir'de düzenlenen Kadın Buluşması, beklenmedik bir telefon gelişmesiyle farklı bir boyut kazandı. Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programın sonunda Ercan, salonu sürpriz bir çağrıya hazırladı ve Cumhurbaşkanı ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefona bağladı.

Erdoğan'ın mesajı ve anma çağrısı:

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki kadınlara hitaben, "Partimiz için, hanımlarımız için geleceğe çok güçlü bir selam ve sevgi gönderiyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmasının başında Kocaeli Kadın Kolları'nda görev yapmış ve ebediyete uğurlanan Azize Sibel Gönül'ü anarak, katılımcılardan onun için birer Fatiha okumalarını istedi.

Balıkesir vurgusu ve teşkilata çağrı:

Erdoğan, Balıkesir'den "geleceğe yönelik yeni sinyaller" beklediğini belirterek, ilin yeniden emanete sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve ana kademe iş birliğiyle Balıkesir'de dönüşüm sağlanacağına inandığını ifade eden Erdoğan, teşkilat mensuplarını kararlı çalışmaya davet etti.

Programın ardından Tuğba Işık Ercan, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'na geçerek burada İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, Kadın Kolları MKYK üyesi Hülya Kamçı, İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan ile ilçe kadın kolları başkanları ve teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir genelinde sürdürülen teşkilat faaliyetleri ve üye çalışmaları hakkında Ercan'a bilgi verdi. Özellikle İl Kadın Kolları'nın sahadaki performansı, azimli çalışmaları ve üye kayıtlarındaki başarıları üzerinde durdu ve Ercan'a ziyaret ve verdiği moral için teşekkür etti.

Etkinlik, salondaki teşkilat mensupları için hem bir motivasyon kaynağı hem de yaklaşan çalışmalar için bir seferberlik çağrısı niteliği taşıdı. Cumhurbaşkanı'nın telefon bağlantısı, programı izleyenler arasında uzun süre konuşulan anlardan biri oldu.

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TUĞBA IŞIK ERCAN&#039;A TABLO HEDİYE EDİLDİ

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TUĞBA IŞIK ERCAN'A TABLO HEDİYE EDİLDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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