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Darende ulaşım ağı Tohma Boyu ile güçleniyor

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Tohma Boyu yol çalışmalarını yerinde inceledi; ulaşım altyapısı güçlendiriliyor, Sami Er'e teşekkür edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Merve Çelik

Darende ulaşım ağı Tohma Boyu ile güçleniyor

Darende'de yol çalışmaları yerinde incelendi

Alican Bozkurt, Tohma Boyu yol güzergâhında süren yapım çalışmalarını sahada inceleyerek yürütülen işlerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, çalışmanın hem ulaşım güvenliğini artırma hem de konforu sağlama amaçları ön plana çıktı.

çalışmanın hedefleri:

Belediye Başkanı Bozkurt, çalışmaların ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefiyle sürdüğünü vurguladı. İncelemelerde, yol kaplama, güvenlik düzenlemeleri ve ulaşımın sürekliliğini sağlayacak altyapı iyileştirmeleri gibi iş kalemlerinin takip edildiği belirtildi. Sahada görev yapan ekiplerin yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekildi ve ekiplerin özverili çalışmaları takdir edildi.

iş birliği ve teşekkür:

Bozkurt, yürütülen projelere sağladığı destek dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibine teşekkür etti. Yapılan iş birliğinin ilçenin genel ulaşım kapasitesine olumlu yansıyacağı ifade edilerek, çalışmaların Darende halkına hayırlı olması temenni edildi. Süreç boyunca belediye yetkililerinin saha denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

DARENDE’DE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DARENDE’DE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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