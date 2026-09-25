Darende ulaşım ağı Tohma Boyu ile güçleniyor

Darende'de yol çalışmaları yerinde incelendi

Alican Bozkurt, Tohma Boyu yol güzergâhında süren yapım çalışmalarını sahada inceleyerek yürütülen işlerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, çalışmanın hem ulaşım güvenliğini artırma hem de konforu sağlama amaçları ön plana çıktı.

çalışmanın hedefleri:

Belediye Başkanı Bozkurt, çalışmaların ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefiyle sürdüğünü vurguladı. İncelemelerde, yol kaplama, güvenlik düzenlemeleri ve ulaşımın sürekliliğini sağlayacak altyapı iyileştirmeleri gibi iş kalemlerinin takip edildiği belirtildi. Sahada görev yapan ekiplerin yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekildi ve ekiplerin özverili çalışmaları takdir edildi.

iş birliği ve teşekkür:

Bozkurt, yürütülen projelere sağladığı destek dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekibine teşekkür etti. Yapılan iş birliğinin ilçenin genel ulaşım kapasitesine olumlu yansıyacağı ifade edilerek, çalışmaların Darende halkına hayırlı olması temenni edildi. Süreç boyunca belediye yetkililerinin saha denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

DARENDE’DE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR