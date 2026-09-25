Dolar 48,9623 +0,02%
Euro 55,8480 +0,32%
Bist 12.898,95 +0,08%
Altın Gram 6.835,53 +1,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 98,66 -1,56%
--°

Muğla-Yatağan karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Muğla-Yatağan karayolunda sabah saatlerinde üç aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza, yolun kapanmasına ve uzun araç kuyruklarına yol açtı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Muğla-Yatağan karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme kaza ulaşımı aksattı

Muğla-Yatağan karayolunda zincirleme kaza:

Sabah saatlerinde Yatağan-Muğla karayolu üzerinde, Polis Yol Kontrol Noktası yakınlarında 3 araçın karıştığı maddi hasarlı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluştu ve ulaşım aksadı.

yol kapanması ve trafik yoğunluğu:

Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı; Yatağan ilçe girişinde uzun araç kuyrukları oluştu ve bölgede belirgin bir trafik yoğunluğu kaydedildi. Sürücülerde gecikme ve beklemeye ilişkin tepkiler görüldü.

müdahale ve soruşturma:

İlçe ekipleri olay yerine intikal ederek kaza mahallinde müdahale ve araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA’DA ÜÇ ARAÇLI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

MUĞLA’DA ÜÇ ARAÇLI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa'da aranan kişi Eyyübiye'de jandarma ekiplerince yakalandı
images

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor
images

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı
images

şarkikaraağaç'ta jandarma operasyonunda üç kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman okullarda inceleme yaptı

Ilıca'nın prestij aksında yeni fırsat: Aziziye'den lüks kentsel dönüşüm konutları ihale ile satışta

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor