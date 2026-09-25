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Yazıcıoğlu kazasında delil arayışı hızlandı: 16 ilde eş zamanlı ikinci dalga operasyon

Akın Gürlek, Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyonla 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 33 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Merve Çelik

Yazıcıoğlu kazasında delil arayışı hızlandı: 16 ilde eş zamanlı ikinci dalga operasyon

Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Millî İstihbarat Teşkilatı desteği ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle sabah saatlerinde başlatıldı.

Operasyonun kapsamı:

Haberin geldiği bilgiye göre, operasyon Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemi şeklinde yürütüldü. Bu çalışmalarda şu ana dek 33 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca 10 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın odağı ve iddialar:

Soruşturmada, FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında şüphelilerin tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın aydınlatılmasını engellemek amacıyla farklı suçlar işledikleri değerlendiriliyor. Özellikle arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları düzenlenmesi ile tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi gibi eylemler titizlikle inceleniyor.

Bakan Gürlek paylaşımında, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, destek veren Millî İstihbarat Teşkilatına ve operasyonu sahada icra eden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Gürlek, aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Soruşturmaya ilişkin işlemler ve gözaltı, arama-el koyma süreçleri devam ederken, soruşturmanın kapsamı ve bulgular kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 47 şüpheli hakkında işlem...

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon: 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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