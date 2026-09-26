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Denize uzak ilçede tezgâha çıkan 160 kiloluk orkinos Tavşanlı'yı büyüledi

Tavşanlı balık pazarına getirilen 160 kilogram, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki dev orkinos vatandaşların yoğun ilgisini çekti ve kısa sürede tükendi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 18:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Denize uzak ilçede tezgâha çıkan 160 kiloluk orkinos Tavşanlı'yı büyüledi

Denize uzak pazarın gün boyu ilgi odağı:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında tezgâha çıkan 160 kilogram ağırlığındaki ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki dev orkinos, kısa sürede vatandaşların odak noktası oldu. Balığın tezgâhta sergilenmesinin ardından oluşan kalabalık, fotoğraf çekimi ve meraklı bakışlarla pazara hareket kattı.

Esnafın açıklaması ve besin değeri:

Denize kıyısı olmayan ilçeye günlük taze deniz ürünleri ulaştırdıklarını söyleyen balık satıcısı İsmail Şen, orkinosun hamsi ağlarına takılarak geldiğini belirtti. Şen, orkinosun besin değerine dikkat çekerek Omega-6 ve kalsiyum açısından zengin olduğunu, ilçeye bu büyüklükte balıkların nadiren geldiğini ifade etti.

Satış fiyatı olarak balığın kilosu 350 TL olarak belirlendi. Esnaf, gelen yoğun ilgiden memnun kaldıklarını ve gün boyunca pazarda renkli görüntülerin oluştuğunu söyledi. Bazı satıcılar, müşterilere mangalda pişirdikleri orkinostan küçük ikramlar sundu.

Hızlı tüketim ve pazar etkisi:

Tezgâhta sergilenen dev orkinos, gün bitmeden tamamen satıldı. Esnaf, satıştan memnun olduklarını ve nadir görülen bu tür balıkların pazara canlılık kattığını ifade etti. İlçeye günlük taze deniz ürünü ulaştıran tedarik hattının, nadir ürünlerle de talebi karşılayabildiği görüldü.

KÜTAHYA&#039;NIN TAVŞANLI İLÇESİNDEKİ BALIK PAZARINDA TEZGÂHA ÇIKARILAN 160 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ DEV...

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDEKİ BALIK PAZARINDA TEZGÂHA ÇIKARILAN 160 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ DEV ORKİNOS BALIĞI, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. YAKLAŞIK 2 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DEV BALIK, SAATLER İÇERİSİNDE TÜKENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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