Yunus timlerinin dikkati orman yangınını büyümeden durdurdu

Olayın gelişimi:

Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, Aydınpınar mevkiinde devriye sırasında ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark etti.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, alanda yakılıp terk edilmiş bir ateşin çevredeki kuru otlar ve ağaçları tutuşturduğu görüldü.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Durumun tespit edilmesi üzerine Yunus ekipleri derhal itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye gelen Mudanya İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından ekipler bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirdi ve tekrar alevlenmeye karşı önlemler aldı.

Yunus timlerinin erken farkı sayesinde alevlerin ormanlık alana daha fazla yayılması engellendi; böylece muhtemel bir orman yangını faciası büyümeden önlenmiş oldu.

BURSA'NIN MUDANYA İLÇESİ ORMANLIK ALANDA YAKILAN ATEŞİN ÇEVREDEKİ KURU OT VE AĞAÇLARI TUTUŞTURMASIYLA BAŞLAYAN YANGIN, YUNUS EKİPLERİNİN DEVRİYE SIRASINDA DUMANLARI FARK ETMESİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.