Doğayla iç içe yeni hayvan bakımevi Çatakdere'de yükseliyor

projenin kapsamı ve hedefi:

Talas Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir merkez daha hayata geçiriyor. Çatakdere Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alana kurulan Çatakdere Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın yapımı sürüyor ve merkezin 2027 yılının ilk günlerinde hizmete alınması planlanıyor.

İlçede 7 yıl önce Zincidere Mahallesi'nde açılan Talas Pati Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nın ardından gelen bu yatırım, mevcut kapasiteyi güçlendirmenin yanında hayvanlara daha geniş ve doğal koşullar sunmayı amaçlıyor. Yasal düzenlemeler öncesinde Zincidere tesisini hizmete alan Talas Belediyesi, yeni merkezle bakım ve tedavi altyapısını genişletecek.

tesisin fiziksel düzeni ve bölümler:

Tesisin toplamda 625 metrekarelik kapalı inşaat alanı bulunuyor. Merkez; idari bina, kontrolleri yapılmış hayvanların kaldığı kısıtlı yaşam alanı, kapalı bakım alanı, doğal yaşam alanı, oyun alanı, tıbbi atık alanı, mezarlık alanı ve soğuk hava deposu olmak üzere sekiz ana bölümden oluşacak. Bu düzen, hem veterinerlik hizmetlerinin düzenli yürütülmesine hem de hayvanların farklı ihtiyaçlarının ayrıştırılmasına olanak tanıyacak.

İdari bölümde yer alacak birimlerde 2 muayene odası, 1 ameliyathane ve 5 ameliyat sonrası bakım odası bulunacak. Ayrıca veteriner hekim odası, duş ve giyinme alanları, mutfak, mescid, bekleme salonu ve arşivle birlikte ilaç odası, temizlik odası, katı mama odası, soğuk hava deposu ve kazan dairesi tesis bünyesinde hizmet verecek.

doğal yaşam ve halkla etkileşim:

Çatakdere Hayvan Bakımevi, yalnızca klinik hizmet sunan bir merkez olmanın ötesinde; doğal yaşam alanları, geniş oyun sahaları ve sosyal etkileşim alanlarıyla dikkat çekiyor. Tesis içinde oluşturulacak doğal yaşam bölümleri hayvanların daha uygun ve geniş ortamlarda yaşamalarını hedeflerken, oyun alanı vatandaşların hayvanlarla doğrudan vakit geçirmesine imkân sağlayacak.

Bu yaklaşım, hayvan refahını desteklerken toplumda hayvanlara yönelik farkındalığı ve insan-hayvan etkileşimini artırmayı amaçlıyor. Tesis, bakım ve tedavi süreçlerinin yanı sıra eğitim ve toplumsal katılım için de bir merkez niteliği taşıyacak.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın proje hakkında, 'Zincidere'de 7 yıl önce hizmete açtığımız Talas Pati Evi ve Doğal Yaşam Alanımızın ardından şimdi Çatakdere'de çok daha geniş bir alanda yeni bir yaşam alanını ilçemize kazandırıyoruz. Burada hayvanlarımızın bakım ve tedavilerinin yanı sıra doğal ortamda yaşamlarını sürdürebilecekleri, vatandaşlarımızın da hayvanlarla vakit geçirebileceği güzel bir merkez oluşturuyoruz. Çatakdere Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanımızın 2027 yılının ilk günlerinde hizmete açılmasını planlıyoruz. Talas'ımıza ve can dostlarımıza hayırlı olsun.' diye konuştu.

Proje tamamlandığında, Talas ilçesinin mevcut hayvan bakım kapasitesi güçlenmiş olacak ve bölge halkı ile sokak hayvanları arasında daha fazla etkileşim imkânı sağlanmış olacak.

TALAS BELEDİYESİ, HAYVANLARIN BAKIM VE TEDAVİLERİNİN YANI SIRA DOĞAL ORTAMDA YAŞAMLARINI SÜRDÜREBİLECEKLERİ YENİ BİR MERKEZE DAHA İMZA ATIYOR. ÇATAKDERE MAHALLESİ’NDE 20 BİN METREKARELİK ALANDA YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN ÇATAKDERE HAYVAN BAKIMEVİ VE DOĞAL YAŞAM ALANI’NIN 2027 YILININ İLK GÜNLERİNDE HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR.