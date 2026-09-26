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Edirne'de iki adrese yapılan baskında skunk, kokain ve deliller ele geçirildi

Edirne'de operasyonda 650 g skunk, 81,84 g kokain, satışa hazır paketler, 70 bin 120 lira, altın ve hassas teraziler ele geçirildi; 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edirne'de iki adrese yapılan baskında skunk, kokain ve deliller ele geçirildi

Edirne'de narkotik operasyonu:

Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada belirlenen iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli tip ve ölçülerde uyuşturucu maddeler ile ticarete yönelik materyaller ele geçirildi.

ele geçirilen madde ve paketlemeye dair detaylar:

Aramalarda toplam 650 gram skunk ile 81,84 gram kokain bulundu. Buna ek olarak satışa hazır şekilde fişeklenmiş olarak 16 parça halinde 230,33 gram skunk ve 14 parça halinde 10,51 gram kokain ele geçirildi.

para, ekipman ve diğer deliller:

Operasyonda ayrıca iki çalışır vaziyette hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 120 lira, 2 adet 22 ayar 2 gram altın, 8 steroid iğnesi ve 160 steroid hap bulundu. Ele geçirilen malzemelerin paketleme biçimi ve terazilerin varlığı, ekiplerce ticarete yönelik faaliyet göstergesi olarak değerlendirildi.

soruşturma süreci:

Olay kapsamında 4 şüpheli hakkında ilgili birimlerce işlem yapıldığı ve şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan yasal süreç başlatıldığı bildirildi. Edinilen bilgiler, soruşturmanın sürdüğünü göstermektedir.

EDİRNE’DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ VE...

EDİRNE’DE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMININ VE TİCARETİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 2 ADRESTE ARAMA YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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