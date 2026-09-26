İtfaiye ve iş makineleriyle besi çiftliğindeki yangın büyümeden durduruldu

samanlıkta başlayan yangın kısa sürede müdahaleyle söndürüldü:

Düzce'nin Asar köyünde, Serkan Demiroğlu'na ait besi çiftliğinin samanlık bölümünde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri çalışmalarına yoğun biçimde başladı.

müdahale süreci ve alınan önlemler:

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını yürütürken bölgeye sevk edilen iş makineleri, yangının yayılmasını engellemek amacıyla kritik noktalarda önlem aldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler samanlıklardan diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları sonrasında soğutma işlemlerine geçildi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Sahada yapılacak teknik araştırmalarla yangının kaynağı ve olası ihmallerin tespiti amaçlanıyor; soruşturma sonuçları yetkili mercilerce açıklanacak.

DÜZCE’DE BESİ ÇİFTLİĞİNİN SAMANLIĞINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONRASINDA BÖLGEDE BULUNAN DİĞER YAPILARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.