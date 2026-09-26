Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

İtfaiye ve iş makineleriyle besi çiftliğindeki yangın büyümeden durduruldu

Düzce'nin Asar köyünde Serkan Demiroğlu'na ait besi çiftliğinin samanlığında çıkan yangın, itfaiye ve iş makinelerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İtfaiye ve iş makineleriyle besi çiftliğindeki yangın büyümeden durduruldu

samanlıkta başlayan yangın kısa sürede müdahaleyle söndürüldü:

Düzce'nin Asar köyünde, Serkan Demiroğlu'na ait besi çiftliğinin samanlık bölümünde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri çalışmalarına yoğun biçimde başladı.

müdahale süreci ve alınan önlemler:

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını yürütürken bölgeye sevk edilen iş makineleri, yangının yayılmasını engellemek amacıyla kritik noktalarda önlem aldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler samanlıklardan diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürme çalışmaları sonrasında soğutma işlemlerine geçildi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Sahada yapılacak teknik araştırmalarla yangının kaynağı ve olası ihmallerin tespiti amaçlanıyor; soruşturma sonuçları yetkili mercilerce açıklanacak.

DÜZCE’DE BESİ ÇİFTLİĞİNİN SAMANLIĞINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONRASINDA BÖLGEDE...

DÜZCE’DE BESİ ÇİFTLİĞİNİN SAMANLIĞINDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİ SONRASINDA BÖLGEDE BULUNAN DİĞER YAPILARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı
images

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor
images

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı