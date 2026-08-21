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Efeler Belediyesi'nden Kuva-yı Milliye derneğine hizmet alanı tahsisi

Anıl Yetişkin, Mesudiye'deki Batı Anadolu Kuva-yı Milliye merkezinin bir bölümünü Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi'ne tahsis etti.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Emre Koç

Efeler Belediyesi'nden Kuva-yı Milliye derneğine hizmet alanı tahsisi

Efeler Belediyesi'nden derneğe yeni hizmet alanı

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, derneğe Mesudiye Mahallesi'nde hizmet verebileceği bir alan tahsis edildi. Tahsis edilen mekân, Mesudiye Caddesi'nde bulunan ve Efeler Belediyesi tarafından işletilen Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Araştırma ve Uygulama Merkezinin bir bölümünü kapsıyor.

tahsis edilen alan ve işleyiş:

Protokolün hayata geçirilmesiyle merkez, kendi faaliyetlerini sürdürürken dernek de aynı çatı altında çalışmalarını yürütebilecek. Böylece dernek, idari faaliyetlerini, arşivleme ve üye buluşmaları gibi etkinliklerini merkezde gerçekleştirebilecek. Tahsis edilen alanın kullanımı, merkez ile dernek arasında koordine edilerek her iki kuruluşun faaliyetlerinin birbirini tamamlayacağı şekilde planlanacak.

Mevcut düzenleme, merkezde devam eden araştırma ve sergi faaliyetlerine olumsuz etkide bulunmayacak; aksine alanda gerçekleştirilecek ortak programlarla Kuva-yı Milliye mirasının görünürlüğünün artması hedefleniyor.

amaçlar ve dernek yetkilisinin değerlendirmesi:

1991 yılında kurulan Türkiye Kuva-yı Milliye Mücahitler Derneği Aydın Şubesi, yapılan tahsisle tarihinde ilk kez düzenli bir hizmet yerinin sahibi oldu. Bu imkanın, Kuva-yı Milliye ruhunun yaşatılması, Milli Mücadele dönemine ilişkin tarihi hafızanın korunması ve akademik ya da yerel araştırmalara katkı sunulması bakımından önemli olduğu vurgulanıyor.

Dernek Başkanı Mehmet Sarı, Aydın Şubesi'ne sunulan bu desteğin yarattığı memnuniyeti dile getirerek Anıl Yetişkin ve belediye yetkililerine teşekkür etti. Yapılan açıklamada, tahsisin derneğin saha çalışmalarını kolaylaştıracağı ve Kuva-yı Milliye mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Protokolün uygulama detayları ve ortak program takvimi önümüzdeki günlerde ilgili tarafların koordinasyonuyla netleştirilecek; böylece hem araştırma hem de toplum temelli faaliyetlerin eşzamanlı yürütülmesi amaçlanıyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, KENTİN TARİHİNE VE MİLLİ MÜCADELE MİRASINA SAHİP ÇIKAN...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN, KENTİN TARİHİNE VE MİLLİ MÜCADELE MİRASINA SAHİP ÇIKAN ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. EFELER BELEDİYESİ İLE TÜRKİYE KUVA-YI MİLLİYE MÜCAHİTLER DERNEĞİ AYDIN ŞUBESİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA, DERNEĞE MESUDİYE MAHALLESİ’NDE HİZMET VEREBİLECEĞİ BİR ALAN TAHSİS EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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