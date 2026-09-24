Elazığ’da OSB kavşağında iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda kaza: bir kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolu OSB kavşağı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ilk müdahale ve hastaneye sevk:

Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan kişiyle ilgili sağlık durumu hakkında resmi bir detay paylaşılmadı.

polis incelemesi ve trafik durumu:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan ön incelemede olayın oluş şekline ilişkin deliller toplandı ve kaza yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Olayın ardından ekiplerin çalışması sırasında kavşakta geçici trafik aksaklıkları yaşandı; bölgedeki sürücülere dikkatli ve yavaş seyretmeleri yönünde uyarılar yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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