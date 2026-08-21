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Erzincan TSO'dan öğrencilere anlamlı burs artışı

Erzincan TSO, yeni eğitim döneminde aylık bursu 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltti; amaç öğrencilere eğitim giderlerinde somut destek sağlamak.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 07:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzincan TSO'dan öğrencilere anlamlı burs artışı

Erzincan TSO ağustos ayı meclis toplantısı:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu başkanlığında gerçekleştirildi. Odanın toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda Erzincan iş dünyasının mevcut durumu, üyelerden gelen talep ve beklentiler ile önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

burs artışı ve hedefleri:

Toplantıda öğrencileri doğrudan ilgilendiren bir karar alındı: Erzincan TSO tarafından öğrencilere verilen aylık burs miktarı yeni eğitim döneminde 1.500 liradan 2.500 liraya yükseltildi. Burs desteğinin artırılmasıyla öğrencilerin eğitim giderlerine daha fazla katkı sunulması hedefleniyor.

Artışın, özellikle öğrenim ve yaşam maliyetlerindeki artışın etkilerini hafifletmeyi amaçladığı ve gençlerin eğitim sürecine daha etkin destek sağlanarak gelecekte kentin üretimine, yatırımına ve istihdamına katkı sağlayacak bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunacağı vurgulandı.

odanın öncelikleri ve ekonomik gündem:

Toplantı sonrası açıklama yapan Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, odanın önceliğinin üyelerin talep ve beklentilerine çözüm üretmek olduğunu ifade etti. Tanoğlu, üyelerle sürekli iletişim halinde olduklarını, iş dünyasının sorunlarını ilgili kurumlara taşıdıklarını ve çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Tanoğlu ayrıca Erzincan ekonomisinin güçlenmesinde işletmelerin büyümesi, yeni yatırımların yapılması ve istihdamın artırılmasının önemine dikkat çekti ve odanın üyelerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından toplantı sona erdi; alınan burs artışı kararı ise odanın öğrencilere yönelik somut destek adımlarından biri olarak öne çıktı.

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI MEHMET...

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI MEHMET ALİ AKSU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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