erzincanlı milli güreşçi elmira yasin bronz madalyayla dünya üçüncüsü oldu

erzincanlı sporcu dünya kürsüsünde

Slovakya’nın başkenti Bratislavada düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin, 76 kiloda elde ettiği dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabaka detayı:

Bronz madalya müsabakasında karşılaştığı ABD’li Piper Meredith Fowler ile çekişmeli bir mücadele veren Yasin, rakibini 6-5 skorla mağlup ederek turnuvayı dünya üçüncüsü olarak tamamladı.

kentte ve yetkililerde yankılandı:

Elmira Yasin’in elde ettiği başarı, Erzincan’da büyük sevinç ve gururla karşılandı. Genç sporcu için yapılan kutlamalarda yetkililer, Yasin’i tebrik ederek başarısının devam etmesi temennisinde bulundu.

Milli güreşçinin bu derecesi, uluslararası yaş grubunda Türkiye’yi temsil eden sporcular arasında dikkat çeken sonuçlardan biri olarak kayda geçti ve genç atletin kariyerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

ERZİNCANLI MİLLİ GÜREŞÇİ ELMİRA YASİN DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU