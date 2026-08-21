Dolar 48,0612 +0,15%
Euro 56,2194 +0,26%
Bist 14.517,98 +0,84%
Altın Gram 7.141,15 +1,10%
EUR/USD 1,1692 +0,09%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

erzincanlı milli güreşçi elmira yasin bronz madalyayla dünya üçüncüsü oldu

Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin, Bratislava'daki U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu; sevinç yaşandı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

erzincanlı milli güreşçi elmira yasin bronz madalyayla dünya üçüncüsü oldu

erzincanlı sporcu dünya kürsüsünde

Slovakya’nın başkenti Bratislavada düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan Erzincanlı milli güreşçi Elmira Yasin, 76 kiloda elde ettiği dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabaka detayı:

Bronz madalya müsabakasında karşılaştığı ABD’li Piper Meredith Fowler ile çekişmeli bir mücadele veren Yasin, rakibini 6-5 skorla mağlup ederek turnuvayı dünya üçüncüsü olarak tamamladı.

kentte ve yetkililerde yankılandı:

Elmira Yasin’in elde ettiği başarı, Erzincan’da büyük sevinç ve gururla karşılandı. Genç sporcu için yapılan kutlamalarda yetkililer, Yasin’i tebrik ederek başarısının devam etmesi temennisinde bulundu.

Milli güreşçinin bu derecesi, uluslararası yaş grubunda Türkiye’yi temsil eden sporcular arasında dikkat çeken sonuçlardan biri olarak kayda geçti ve genç atletin kariyerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

ERZİNCANLI MİLLİ GÜREŞÇİ ELMİRA YASİN DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

ERZİNCANLI MİLLİ GÜREŞÇİ ELMİRA YASİN DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsunspor’un Rize maçı öncesi kadrosundan iki isim çıkarıldı
images

Körfez Basket Süper Lig için iki genç gardla güçleniyor
images

Real Madrid kadrosuna deneyimli bek Denzel Dumfries'i kattı
images

Beşiktaş Alanya deplasmanı öncesi yoğun hazırlık devresine girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaburun sahilinde bulunan şüpheli İHA SAS komandolarınca denize çekilip kontrollü şekilde imha edildi

Bandırma borsasında 2026 ayçiçeği sezonu açıldı

Real Madrid kadrosuna deneyimli bek Denzel Dumfries'i kattı

Umurbey çevresinde tarım arazisi yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız