Erzurum'da yeni dönemin ilk günü: Mahmut Ay göreve başladı

Erzurum'da yeni dönemin ilk günü:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Ay, kentte düzenlenen resmi törenle mesaisine başladı.
Atama süreci ve resmiyet:
Atama kararı, ilgili kararnamenin duyurulmasının ardından resmen yürürlüğe girdi. Kararname metninde yer alan atama ifadesiyle göreve başlayan Mahmut Ay, yeni görevini kurumun merkez yerleşkesinde devraldı.
Karşılama töreni ve personelle buluşma:
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen karşılama törenine emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Tören kıtasını selamlayan İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, törende hazır bulunan personelle tek tek tokalaşarak selamlaştı.
Kurum içi beklentiler:
Resmi tören ve personelle birebir temas, atamanın kurumsal işleyişe hızlı geçiş niyetini gösteriyor. Göreve başlayan yönetimin önceliklerinin kurum içi koordinasyon ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak olacağı değerlendiriliyor.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN İMZASIYLA YAYIMLANAN 2026/316 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ DOĞRULTUSUNDA ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN MAHMUT AY, KENTTE DÜZENLENEN RESMİ TÖRENLE MESAİSİNE BAŞLADI.
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