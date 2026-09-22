Eş-şara'nın New York buluşmasında sandalye değişimi salonda kahkaha yarattı

Eş-Şara'nın New York buluşması:

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul için geldiği New York'ta Suriye toplumuyla bir araya geldi. Konuşmasına başlamadan önce platformda kendisi için hazırlanan sandalyeyi değiştirmek istedi.

Katılımcı sandalyesine yönelme:

Eş-Şara, salondaki katılımcıların oturduğu sandalyelerden birini talep etti ve bu talep katılımcılar tarafından alkış aldı. Bu hareket, ilk etapta bir alçakgönüllülük mesajı olarak değerlendirildi.

Esprili yorum salonda karşılık buldu:

Eş-Şara, duruma esprili bir dille yaklaşarak, "Mesele mütevazılık değil, sandalye rahat değil" dedi. Bu sözler salondaki davetlilerin gülüşmelerine neden oldu ve ortamda tebessümler oluştu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD’de Suriye toplumuyla gerçekleştirdiği buluşmada sandalyesini değiştirmesi alkış topladı. Eş-Şara, bunun üzerine esprili biçimde, "Mesele mütevazılık değil, sandalye rahat değil" dedi.