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Eş-şara'nın New York buluşmasında sandalye değişimi salonda kahkaha yarattı

BM 81. Genel Kurul için New York'ta bulunan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, buluşmada sandalyesini değiştirip 'sandalye rahat değil' dedi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Caner Şahin

Eş-şara'nın New York buluşmasında sandalye değişimi salonda kahkaha yarattı

Eş-Şara'nın New York buluşması:

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul için geldiği New York'ta Suriye toplumuyla bir araya geldi. Konuşmasına başlamadan önce platformda kendisi için hazırlanan sandalyeyi değiştirmek istedi.

Katılımcı sandalyesine yönelme:

Eş-Şara, salondaki katılımcıların oturduğu sandalyelerden birini talep etti ve bu talep katılımcılar tarafından alkış aldı. Bu hareket, ilk etapta bir alçakgönüllülük mesajı olarak değerlendirildi.

Esprili yorum salonda karşılık buldu:

Eş-Şara, duruma esprili bir dille yaklaşarak, "Mesele mütevazılık değil, sandalye rahat değil" dedi. Bu sözler salondaki davetlilerin gülüşmelerine neden oldu ve ortamda tebessümler oluştu.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara&#039;nın ABD’de Suriye toplumuyla gerçekleştirdiği buluşmada...

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD’de Suriye toplumuyla gerçekleştirdiği buluşmada sandalyesini değiştirmesi alkış topladı. Eş-Şara, bunun üzerine esprili biçimde, "Mesele mütevazılık değil, sandalye rahat değil" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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