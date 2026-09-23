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Erdoğan'dan New York'ta çağrı: körfez sıkıntılarında 8 ülkenin ortak çabası

Körfez’deki sıkıntıları çözmek için yaklaşık 8 ülkeyle bir araya geldiklerini söyleyen Erdoğan, New York’tan kısa sürede sonuç alınacağını belirtti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 00:11

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan'dan New York'ta çağrı: körfez sıkıntılarında 8 ülkenin ortak çabası

Toplantının kapsamı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 81. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York’ta temaslarını sürdürdü ve Türkevi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, BM’de gerçekleştirdiği ikili görüşmeler ve Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ndeki değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantıda konuşulan sorunlar ve olası çözümler konusunda soru yöneltilince Erdoğan, "Ona çalışıyoruz. Bu gayretlerimizde, bir an önce Körfez’deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" ifadeleriyle sürecin devam ettiğini ve katılımcı sayısına işaret etti.

Türkiye'nin rolü:

Erdoğan’ın sözleri, Türkiye’nin bölgesel meselelerde aktif diplomasi yürüttüğüne işaret ediyor. Türkevi gibi diplomatik merkezlerden yapılan açıklamalar, Ankara’nın çok taraflı temasları kolaylaştırma ve taraflar arasında uzlaşı arama rolünü vurguluyor. 8 ülkenin katılımına dikkat çekilmesi, konunun birden fazla aktör gerektiren bir nitelik taşıdığını ortaya koyuyor.

Beklenen sonuçlar:

Cumhurbaşkanı, görüşmelerin "en kısa sürede" sonuç vermesini beklediklerini belirtti; ancak açıklamada somut takvim veya adımlar paylaşılmadı. Bu açıklama, sürecin izleneceğine dair bir taahhüt niteliği taşıyor ve önümüzdeki dönemde diplomatik temasların yoğunlaşmasının olası olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, &quot;Bir an önce...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir an önce Körfez'deki bu sıkıntıları aşabilmek için yaklaşık 8 ülke bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa sürede semeresini, sonucunu alacağız" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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