Evde sağlık hizmetleri İskenderun'da yaşamı kolaylaştırıyor

Hizmetin kapsamı:

İskenderun Belediyesi tarafından yürütülen Evde Sağlık Hizmeti, yaşlı, hasta, engelli ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik olarak sürdürülüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların evlerinde tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıyor ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli bilgilendirmeleri sağlıyor.

Evde takip ve bilgilendirme:

Ekiplerin düzenli ev ziyaretleri, kişilerin sağlık takibinin sürekliliğine katkı sunuyor. Yapılan ölçümler ve yönlendirmeler sayesinde, sağlık kuruluşlarına erişimde zorluk yaşayan bireylerin takibi kolaylaşıyor; acil durumlarda gerekli yönlendirmeler belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

Hasta nakli ve başvuru koşulları:

Belediye ayrıca, hekim tarafından düzenlenmiş 'taşınabilir' raporu bulunan vatandaşlara Hasta Nakil Hizmeti sağlıyor. Kendi imkânlarıyla sağlık kuruluşlarına ulaşamayan hastaların nakil işlemleri belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, hizmetlerin özellikle yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu; ekiplerin evinden çıkmakta güçlük yaşayanların tansiyon ve şeker ölçümlerini gerçekleştirip sağlık takiplerine destek verdiğini ifade etti.

Evde sağlık ve hasta nakil hizmetleri, belediyenin insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülüyor ve yetkililer, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik desteğin devam edeceğini bildirdi.

İSKENDERUN BELEDİYESİ EKİPLERİ, EVDE SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARIN EVLERİNDE TANSİYON VE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.