Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Evde sağlık hizmetleri İskenderun'da yaşamı kolaylaştırıyor

İskenderun Belediyesi, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların evinde tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yapıp hasta nakil hizmeti sağlıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Evde sağlık hizmetleri İskenderun'da yaşamı kolaylaştırıyor

Hizmetin kapsamı:

İskenderun Belediyesi tarafından yürütülen Evde Sağlık Hizmeti, yaşlı, hasta, engelli ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik olarak sürdürülüyor. Belediye ekipleri, vatandaşların evlerinde tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıyor ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli bilgilendirmeleri sağlıyor.

Evde takip ve bilgilendirme:

Ekiplerin düzenli ev ziyaretleri, kişilerin sağlık takibinin sürekliliğine katkı sunuyor. Yapılan ölçümler ve yönlendirmeler sayesinde, sağlık kuruluşlarına erişimde zorluk yaşayan bireylerin takibi kolaylaşıyor; acil durumlarda gerekli yönlendirmeler belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

Hasta nakli ve başvuru koşulları:

Belediye ayrıca, hekim tarafından düzenlenmiş 'taşınabilir' raporu bulunan vatandaşlara Hasta Nakil Hizmeti sağlıyor. Kendi imkânlarıyla sağlık kuruluşlarına ulaşamayan hastaların nakil işlemleri belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, hizmetlerin özellikle yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik olduğunu; ekiplerin evinden çıkmakta güçlük yaşayanların tansiyon ve şeker ölçümlerini gerçekleştirip sağlık takiplerine destek verdiğini ifade etti.

Evde sağlık ve hasta nakil hizmetleri, belediyenin insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülüyor ve yetkililer, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik desteğin devam edeceğini bildirdi.

İSKENDERUN BELEDİYESİ EKİPLERİ, EVDE SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARIN EVLERİNDE TANSİYON VE...

İSKENDERUN BELEDİYESİ EKİPLERİ, EVDE SAĞLIK HİZMETİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARIN EVLERİNDE TANSİYON VE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MSB'den Somali'de gazilere ve ailelerine kapsamlı destek
images

Kayseri’nin gündeminde eğitim, spor ve vali istikrarı
images

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok, süreç siyaseten istismar edilmemeli
images

Kocasinan'da bir dönem sona erdi: Ali İhsan Alçı vefat etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı