İzmir'de sahaya inen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı başladı

AK Parti İzmir'de saha çalışmasını başlattı

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamındaki saha programı İzmir'de start aldı. Kentin 30 ilçesinde eş zamanlı yürütülecek saha çalışmaları öncesinde AK Parti İzmir İl Başkanlığında geniş katılımlı bir basın toplantısı yapıldı. Toplantıya parti yöneticileri, milletvekilleri ile ilçe ve belediye temsilcileri katıldı.

Toplantının içeriği ve katılımcılar:

Ev sahibi AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi ile İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ile MKYK üyeleri katıldı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da toplantıda yer aldı.

Toplantıda konuşmacılar kent genelinde planlanan yatırımlar, siyasi hedefler ve güncel gündeme dair mesajlar paylaştı. AK Parti heyetleri, toplantı sonrasında saha çalışmalarını yürütmek üzere 30 ilçeye dağıldı.

İzmir için hedefler ve yürütülecek çalışmalar:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, hizmet planlamasında ölçünün vatandaşın ihtiyacı olduğunu vurguladı. Saygılı, İzmir'in üretim, ticaret, tarım ve tarihsel potansiyelinin kent halkının refahına yansıtılmasının amaçlandığını belirtti. Yapılan ve devam eden yatırımlar arasında İzmir Şehir Hastanesi, İstanbul-İzmir ve Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolları ile Sabuncubeli Tüneli yer aldı. Ayrıca Saygılı, kentte 30 binin üzerinde TOKİ konutu tamamlandığını ve 12 bin konutun inşasının sürdüğünü aktardı.

Saygılı, hizmet yaklaşımında partizanlığa mesafe koyma ve tüm vatandaşları dinleme vurgusu yaptı; İzmir'i depreme dirençli yerleşimler, güçlü altyapı ve temiz çevre ile 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlama hedefini öne çıkardı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise saha programının kapsadığı geniş coğrafyada milletvekilleriyle beraber çalışacaklarını söyledi. İnan, 2019 yerel seçim kampanyalarından örnekler vererek partisinin İzmir'deki teşkilat performansını değerlendirdi ve 2028 seçimleri için beklentilerini paylaştı; parti olarak İzmir'den güçlü bir destek alınacağını ve cumhurbaşkanını Ege'den yeniden seçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, toplantıda 'Terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Zeybekci, terörün ülke ekonomisine uzun yıllardır ağır mali yük getirdiğini belirterek terörün Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 3.3 trilyon dolar olduğunu söyledi. Zeybekci, 45 yıllık sürede yıllık ortalama 75 milyar dolar kayıp yaşandığını; 6 Şubat depreminin maliyetinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu ve bu hesapla ülkenin ekonomik açıdan adeta 36 defa 6 Şubat depremini yaşadığını öne sürdü.

Zeybekci, otoyol ve köprülerin özelleştirilmesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Özelleştirme modellerinde ihale alan firmanın yol bakımından sorumlu olacağını, devletin ise gelirleri peşin alabildiğini belirterek muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Ayrıca Zeybekci, eleştirilere atıfta bulunarak muhalefetin bugüne kadar '1 kilometre bile otoyol yapmadığını' dile getirdi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye katılımıyla başlayan tartışmalara da değinen Zeybekci, partinin tüm inanç ve fikirleri kapsayan bir merkez parti olduğunu; vatan, bayrak ve devletle sorunu olmayan herkesin partide yeri olduğunu söyledi ve yeni katılımları 'kardeşlik' çerçevesinde karşıladıklarını belirtti.

Toplantı sonrası AK Parti heyetleri saha programına başladı; kent merkezinde ve ilçelerde yapılacak ziyaretler, anket ve ihtiyaç tespit çalışmalarının ardından elde edilecek verilerle yatırım ve hizmet planlaması yapılacak.

Sonuç olarak, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' İzmir ayağı, hem merkezi yatırımların tanıtımı hem de saha temelli ihtiyaç tespitini hedefleyen kapsamlı bir program olarak yürütülecek.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI’ KAPSAMINDAKİ SAHA PROGRAMI İZMİR’DE BAŞLADI. KENTİN 30 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLECEK SAHA ÇALIŞMALARI ÖNCESİNDE AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANLIĞINDA GENİŞ KATILIMLI BİR BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ.