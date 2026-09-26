FETÖ'nün jargonunu ilk kez derleyen sözlük literatüre girdi

Araştırmanın kapsamı ve yaklaşımı:

Araştırmacı yazar Muhammed Gömük, uzun süre FETÖ üzerine kaleme aldığı çalışmaların ardından, örgütün kendi içinde kullandığı terminoloji ve jargonu toplu hâlde sunan 'FETÖ Terimler Sözlüğü' adlı çalışmasını kamuoyuna sundu. Çalışma, yazarın ifadesine göre, örgütün kriminal dilini sistematik biçimde kayıt altına alan ve dünya literatüründe bir ilk olma iddiasını taşıyan bir nitelik taşıyor.

Gömük, sözlüğü hazırlarken resmi güvenlik raporları ve mahkeme içtihatları gibi bilimsel referanslara dayandığını belirtiyor; bu yaklaşım, kitabın akademik ve hukuki metinlerle uyumlu bir kaynak olma hedefini ön plana çıkarıyor.

Öne çıkan terimler ve kodların çözümü:

Çalışmada yer verilen başlıca terimler, örgütün hücresel yapılanmasını ve iletişim yöntemlerini görünür kılıyor. Örneğin, firari üyelerin saklandığı ve hücre evi olarak kullanılan yerler 'Gaybubet' olarak tanımlanıyor. Ayrıca, deşifre olmamayı amaçlayan iletişim yöntemleri arasında kamuya açık ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalar dikkat çekiyor.

Mali yapılanmaya dair ifadeler de sözlükte yer alıyor; 'Himmet' adı altında toplanan paraların elebaşıya aktarılan bölümleri 'Amerika Öşrü' ve 'Kutsal Hoca Payı' gibi kodlarla şifrelenmiş durumda.

Kamu kurumlarındaki sızmayı tarif eden başlıklar ise 'Mahrem Hizmet', 'Emniyet İmamı' ve yönetici konumundakileri tanımlayan 'Gölge İmam' ifadelerini içeriyor. Örgütün üye bağlılığı ve kamuflaj stratejilerine ilişkin terimler arasında 'Sadakat Testi', 'Takiye' ve 'Kafalamak' gibi kavramlar, yapının psikolojik ve taktiksel yönlerini açıklıyor.

Eserin terörle mücadele ve literatüre katkısı:

Gömük, çalışmanın yalnızca saha operasyonlarını değil, aynı zamanda dil, psikoloji, sosyoloji, hukuk ve politika eksenlerini kapsayan bir bakışla terörle mücadeleye katkı sunduğunu vurguluyor. Ona göre, terminoloji çalışmaları bilgi kirliliğine karşı etkili bir araç olabilecek ve örgütün kriptolu iletişim ağlarının çözülmesine yardımcı olacak.

Yazarın değerlendirmesinde, 'FETÖ Terimleri Sözlüğü'nün sözlükçülük alanında yeni bir çığır açacağı ve terör literatüründe benzer çalışmaların hız kazanacağı öngörülüyor. Gömük, eserde FETÖ'nün hücresel yapısı, teşkilatlanması, kurgusu ve hedeflerinin sistematik olarak ortaya konduğunu belirtiyor.

Gömük, çalışmasında kıyaslama yaparken önemli bir vurgu da kullanıyor: FETÖ'yü, bilinirliği yüksek bazı örgütlerle değil, daha az bilinen ancak benzer yapı taşıyan yapılanmalarla karşılaştırılması gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda Moon Tarikatı ve Opus Dei adını anıyor ve FETÖ ile birlikte bu yapıların da kapsamlı bir terminolojiye sahip olabileceğine işaret ediyor.

Sonuç olarak 'FETÖ Terimler Sözlüğü', örgütün iç terminolojisini açığa çıkarma, kripto hücrelerin bilgi kirliliği oluşturma çabalarına karşı referans sağlama ve terör olgusu üzerine disiplinlerarası bir okuma imkânı sunma hedefi taşıyan bir kaynak olarak tanımlanıyor.

Gömük'ün ifadesiyle: 'FETÖ Terimleri Sözlüğü’nün önemli bir getirisi de sözlükçülükte yeni bir çığır açacak olması.'

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