Fırtınanın ardından Karaburun'da palamut tezgahları canlandı

Karaburun balık halindeki hareketlenme:

İstanbul’da etkili olan yağış ve kuvvetli rüzgârın ardından deniz suyunun soğuması, Karaburun balık tezgâhlarına yansıdı. Karaburun Balık Hali’nde bu sezonun öne çıkan türü palamut olurken, balıkçılar satışların genellikle tane üzerinden yapıldığını ve palamutun şu an tezgâhlarda en çok göze çarpan balık olduğunu belirtiyor.

fırtına ve soğuyan deniz suyunun etkisi:

Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte havaların serinlemesi deniz ekosistemini de etkiledi. Karadeniz’den çıkan balıkların irileşmeye başladığını söyleyen yerel balıkçılar, soğuyan suyun ve fırtınanın palamut başta olmak üzere av verimini artırdığını ifade ediyor. Balıkçı Muhammed Can Çoban, 'Şu anda en güzel ve en çok balığımız palamut. Palamut çok çıkıyor. Denizlerimizde balıklarımız bol' diyerek tezgâhlardaki yoğunluğu özetliyor.

Çoban ayrıca palamutun boyutuna dair şu bilgiyi veriyor: 'Palamut balığı şu anda 600 gram geliyor. Muhtemelen bu havaların ardından 800 gram ve 1 kiloları bulacak. Deniz suyu balığa çok etkili oluyor. Balığın bollaşmasına da sebebiyet veriyor. Yağışların etkisiyle balık daha da irileşiyor.'

tezgah fiyatları ve tazelik avantajı:

Karaburun Balık Hali’ndeki güncel fiyatlandırma palamutun talebini yansıtıyor. Çoban, palamutun tane satış fiyatının 100 lira olduğunu, mezgitin kilosunun 200 liradan başlayıp irisinin 400 liraya çıktığını, iri tekirin 500 lira ve diğer türlerin 300 lira civarında satıldığını aktarıyor. Hamsi ise bol olduğu için 150 lira olarak belirtiliyor.

Balıkçı, Karaburun ile İstanbul piyasası arasında ortalama 50 lira civarında fark olduğunu; bunun nedeninin bölgedeki balığın doğrudan tekneden tezgâha gelmesi ve ilk elden satış yapılması olduğunu vurguluyor: 'Kendimiz tutuyoruz, ilk elden tezgahımıza geliyor.' Ayrıca, 'Vatandaşımız en tazesinden direkt alsın diye elimizden geleni yapıyoruz' sözleriyle tazeliğe özen gösterdiklerini belirtiyor.

geleceğe dair beklentiler:

Balıkçılar, hava şartları elverişli olduğu sürece denize açılmaya devam ediyor. Çoban, sonbaharla birlikte deniz suyunun daha da soğumasını ve bunun da palamut başta olmak üzere mezgit, tekir, istavrit ve çinakop gibi türlerin miktar ve boy olarak artmasını beklediklerini söylüyor. 'Bu dönem sayılı fırtınaların olduğu dönem. Fırtınaların ardından balık daha da bollaşacak' değerlendirmesi, tezgâhlarda ilerleyen günlerde çeşitlilik ve miktar artışı olacağı beklentisini özetliyor.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI VE FIRTINALI HAVANIN ARDINDAN DENİZ SUYUNUN SOĞUMASI KARABURUN'DAKİ BALIK TEZGAHLARINA DA YANSIDI. ARNAVUTKÖY KARABURUN BALIK HALİ'NDE BALIKÇILAR ÖZELLİKLE PALAMUTTA BOLLUK YAŞANDIĞINI BELİRTİRKEN, HAVALARIN DAHA DA SOĞUMASIYLA MEZGİT, TEKİR, İSTAVRİT VE ÇİNAKOP MİKTARININ ARTMASINI BEKLİYOR.