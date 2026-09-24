Nilüfer'de genç cazcılar için uluslararası eğitim kapıları aralandı

Nilüfer Uluslararası Caz Okulu'nda eğitimler başladı

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nilüfer Uluslararası Caz Okulu (NUCO) programı, Bursa'da kalıcı bir caz topluluğu oluşturma hedefiyle ilk derslerini Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde (MEM) başlattı. Ücretsiz yürütülen eğitimler, caz müziğine ilgi duyan gençleri bir araya getirerek hem teorik hem pratik çalışmalara odaklanıyor.

programın yapısı ve takvimi:

NUCO, Eylül ayından Haziran ayına kadar sürecek kapsamlı bir takvimle planlandı ve dört ana fazdan oluşuyor. Programın ilk aşaması olan Caz Lab döneminde katılımcılar, düzeylerine göre Ensemble ve Hazırlık gruplarına ayrılarak repertuvar geliştirme, teori, doğaçlama ve jam session çalışmalarına katılacak. İkinci faz NUCO International Week kapsamında İtalya, Almanya ve Polonya’daki eğitim kurumlarıyla gerçekleştirilecek ortaklıklar aracılığıyla tanınmış caz müzisyenleri öğrencilere masterclass, uluslararası ensemble çalışmaları ve konserler sunacak.

ilk uygulamalı dersler ve eğitim kadrosu:

Programın açılışına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençlerin sanatla buluştuğu projelere destek vereceklerini vurguladı. Açılış dersini yöneten ve eğitim modelini tanıtan isim ise Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezen Özeke oldu. İlk buluşmada farklı yaş ve düzeylerden müzisyenler yer aldı.

Açılışın ardından eğitmenler Görkem Ediz (piyano), Ceren Toksöz (vokal), Mert Gültekin (trompet) ve Emre Aydın (davul) yönetiminde uygulamalı grup çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar hem enstrüman odaklı uygulamalar hem de müzikal değerlendirmelerle ilk günü tamamladı; program, teorik bilgileri pratikle bütünleştirmeyi amaçlıyor.

NUCO’nun kapanış etabı, mentor buluşmalarının ardından Almanya’daki European Jazz School projesine aday gösterilme fırsatı sunacak şekilde planlandı. Belediye ve üniversite iş birliğiyle yürütülen bu yapı, yerel yetenekleri uluslararası platformlarla buluşturmaya yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, gençlerin enerjisini kültür ve sanatla buluşturan projelere devam edeceklerini belirterek katılımcılara verimli bir dönem diledi. NUCO, Bursa için hem eğitim hem de sahne deneyimi sağlayacak uzun soluklu bir caz eğitimi ortamı olmayı hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN BURSA’DA KALICI BİR CAZ TOPLULUĞU OLUŞTURMAK VE GENÇ MÜZİSYENLERE NİTELİKLİ BİR ALAN AÇMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ NİLÜFER ULUSLARARASI CAZ OKULU’NDA (NUCO) EĞİTİMLER BAŞLADI. NİLÜFER BELEDİYESİ DR. HÜSEYİN PARKAN SANLIKOL MÜZİK ENSTRÜMANLARI MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞEN İLK DERSE KATILAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, GENÇLERİN SANATLA BULUŞTUĞU PROJELERE HER ZAMAN DESTEK VERECEKLERİNİ VURGULADI.