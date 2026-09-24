Dolar 48,8515 +0,04%
Euro 55,6845 +0,04%
Bist 12.995,40 -1,94%
Altın Gram 6.742,16 -0,60%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 104,63 +1,50%
--°

Nilüfer'de genç cazcılar için uluslararası eğitim kapıları aralandı

Nilüfer Uluslararası Caz Okulu'nda ücretsiz eğitimler başladı; genç müzisyenler MEM'de repertuvar, teori, doğaçlama ve yurt dışı atölyelerle yetkinleşecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Nilüfer'de genç cazcılar için uluslararası eğitim kapıları aralandı

Nilüfer Uluslararası Caz Okulu'nda eğitimler başladı

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nilüfer Uluslararası Caz Okulu (NUCO) programı, Bursa'da kalıcı bir caz topluluğu oluşturma hedefiyle ilk derslerini Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde (MEM) başlattı. Ücretsiz yürütülen eğitimler, caz müziğine ilgi duyan gençleri bir araya getirerek hem teorik hem pratik çalışmalara odaklanıyor.

programın yapısı ve takvimi:

NUCO, Eylül ayından Haziran ayına kadar sürecek kapsamlı bir takvimle planlandı ve dört ana fazdan oluşuyor. Programın ilk aşaması olan Caz Lab döneminde katılımcılar, düzeylerine göre Ensemble ve Hazırlık gruplarına ayrılarak repertuvar geliştirme, teori, doğaçlama ve jam session çalışmalarına katılacak. İkinci faz NUCO International Week kapsamında İtalya, Almanya ve Polonya’daki eğitim kurumlarıyla gerçekleştirilecek ortaklıklar aracılığıyla tanınmış caz müzisyenleri öğrencilere masterclass, uluslararası ensemble çalışmaları ve konserler sunacak.

ilk uygulamalı dersler ve eğitim kadrosu:

Programın açılışına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gençlerin sanatla buluştuğu projelere destek vereceklerini vurguladı. Açılış dersini yöneten ve eğitim modelini tanıtan isim ise Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezen Özeke oldu. İlk buluşmada farklı yaş ve düzeylerden müzisyenler yer aldı.

Açılışın ardından eğitmenler Görkem Ediz (piyano), Ceren Toksöz (vokal), Mert Gültekin (trompet) ve Emre Aydın (davul) yönetiminde uygulamalı grup çalışmaları gerçekleştirildi. Katılımcılar hem enstrüman odaklı uygulamalar hem de müzikal değerlendirmelerle ilk günü tamamladı; program, teorik bilgileri pratikle bütünleştirmeyi amaçlıyor.

NUCO’nun kapanış etabı, mentor buluşmalarının ardından Almanya’daki European Jazz School projesine aday gösterilme fırsatı sunacak şekilde planlandı. Belediye ve üniversite iş birliğiyle yürütülen bu yapı, yerel yetenekleri uluslararası platformlarla buluşturmaya yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, gençlerin enerjisini kültür ve sanatla buluşturan projelere devam edeceklerini belirterek katılımcılara verimli bir dönem diledi. NUCO, Bursa için hem eğitim hem de sahne deneyimi sağlayacak uzun soluklu bir caz eğitimi ortamı olmayı hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN BURSA’DA KALICI BİR CAZ TOPLULUĞU OLUŞTURMAK VE GENÇ MÜZİSYENLERE NİTELİKLİ...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN BURSA’DA KALICI BİR CAZ TOPLULUĞU OLUŞTURMAK VE GENÇ MÜZİSYENLERE NİTELİKLİ BİR ALAN AÇMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ NİLÜFER ULUSLARARASI CAZ OKULU’NDA (NUCO) EĞİTİMLER BAŞLADI. NİLÜFER BELEDİYESİ DR. HÜSEYİN PARKAN SANLIKOL MÜZİK ENSTRÜMANLARI MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞEN İLK DERSE KATILAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, GENÇLERİN SANATLA BULUŞTUĞU PROJELERE HER ZAMAN DESTEK VERECEKLERİNİ VURGULADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Parklar yenileniyor: Davutlar'da oyun grupları güvenli hale getirildi
images

Koçarlı'nın üç mahallesine doğalgaz müjdesi
images

Tarsus'ta botoks uygulaması sonrası üç kadın hastaneye kaldırıldı
images

Bolvadin'de 105. yıl: birlik içinde şehitler saygıyla anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır'da tarama yapıldı: Şanlıurfa depreminin bölgedeki etkisi yok

Kriz döneminde itibarın anahtarı: doğru ve hızlı bilgi

Jaylen Nowell: Beşiktaş'ı Euroleague'de en iyi konuma taşımak için savaşacağız

ATSO üyesinin işini büyütecek yönetim vaadi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği