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Fuzuli kavşağında geçici düzenleme: İnönü yönünden geçiş kapanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesi'nden Fuzuli Caddesi'ne geçişi sağlayan yolda 24.09.2026 20:00–28.09.2026 00:00 arasında kavşak çalışması nedeniyle geçici kapanma yapılacağını duyurdu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Fuzuli kavşağında geçici düzenleme: İnönü yönünden geçiş kapanıyor

Fuzuli kavşağında geçici düzenleme: İnönü yönünden geçiş kapanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım ağı içinde yer alan bağlantı yollarında kavşak düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Yapılan duyuruda çalışmanın, İnönü Caddesi üzerinden Fuzuli Caddesine geçişi sağlayan yolda gerçekleştirileceği belirtildi. İşlemi yürütecek birim olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı işaret edildi.

Çalışmanın kapsamı ve takvimi:

Duyuruya göre söz konusu kavşak düzenleme çalışması 24.09.2026 tarihinde saat 20.00'de başlayıp 28.09.2026 tarihinde saat 00.00'da sona erecek şekilde planlandı. Çalışma süresince özellikle İnönü Caddesi'nden Fuzuli Caddesi'ne olan geçişin kapatılacağı ve yolun ilgili bölümünde düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.

Trafik ve güvenlik önlemleri:

Belediye, çalışma süresince yol ve çevresinde trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Açıklamada, trafik akışının güvenli ve kontrollü biçimde sürdürülmesi, çalışma alanında olumsuz bir durumun yaşanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm kurumlarla koordinasyon sağlanacağı vurgulandı. Vatandaşların planlı çalışmalar süresince alternatif güzergah ve uyarılara dikkat etmesi istendi.

İNÖNÜ CADDESİ’NDEN FUZULİ CADDESİ’NE GİRİŞ KAPANIYOR

İNÖNÜ CADDESİ’NDEN FUZULİ CADDESİ’NE GİRİŞ KAPANIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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