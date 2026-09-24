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Kamera uyarısıyla Körfez'de boş arazideki atıkları geri topladılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş araziye kamyonetle atık bırakmak isteyen kişiler, vatandaşın kameraları göstermesiyle getirdiklerini geri topladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Kamera uyarısıyla Körfez'de boş arazideki atıkları geri topladılar

Güney Mahallesi'nde atık bırakma girişimi

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Eriş Sokak yakınlarındaki boş araziye kamyonetle gelen bazı kişiler, araçlarındaki hacimli atıkları burada boşaltmak istedi.

Bölgedeki bir duyarlı vatandaş durumu fark ederek müdahale etti ve çevredeki güvenlik kameralarını işaret ederek uyarıda bulundu. Uyarının ardından şahıslar, araziye indirdikleri atıkları tekrar kamyonete yükleyerek bölgeden ayrıldı.

Olayın gelişimi:

Kamyonetle taşınan malzemelerin hacimli olması ve boş arsanın görece izole konumu, çevre kirliliği riski oluşturuyordu. Vatandaşın zamanında müdahalesi ve kameraların varlığı, atıkların alandan uzaklaştırılmasına yol açtı. Olayla ilgili olarak resmi bir ifade veya gözaltı bilgisi paylaşılmadı.

Belediyenin kameralı takibi:

Körfez Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde boş arsalar, yol kenarları ve belirlenen alanların dışına yapılan gelişigüzel atık dökümlerine karşı mücadeleyi sürdürdüklerini belirtiyor. Belediye, çeşitli noktalara kurduğu güvenlik kameralarıyla anbean takip yapıyor ve yapılan incelemeler sonucunda çevreyi kirlettiği tespit edilen şahıslar ve araç sahipleri hakkında idari işlemler ve cezai yaptırımlar uyguluyor.

Vatandaşların benzer durumlarda yetkililere ve belediyeye haber vererek müdahaleye katkı sağlaması, çevre temizliğinin korunmasında etkili oluyor.

KOCAELİ&#039;NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BOŞ ARAZİYE KAMYONETLE ATIK DÖKMEK İSTEYEN ŞAHISLAR, ÇEVREDEKİ BİR...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE BOŞ ARAZİYE KAMYONETLE ATIK DÖKMEK İSTEYEN ŞAHISLAR, ÇEVREDEKİ BİR VATANDAŞIN GÜVENLİK KAMERALARINI GÖSTERMESİ ÜZERİNE ATIKLARINI GERİ TOPLAYARAK BÖLGEDEN AYRILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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