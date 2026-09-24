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Yayla yolunda sürpriz: iki yavru ayı aracın önünde koştu

Sakarya Hendek'te Çiğdem Yaylası yolunda gece ilerleyen sürücülerin önüne iki yavru ayı çıktı; araç önünde koşup virajdan ağaçların arasına girdi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yayla yolunda sürpriz: iki yavru ayı aracın önünde koştu

Çiğdem Yaylası yolunda beklenmedik karşılaşma

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Çiğdem Yaylası yolunda gece saatlerinde seyir halinde olan vatandaşlar, yola aniden çıkan iki yavru ayı ile karşılaştı. Hayvanlar bir süre aracın önünde ilerleyerek sürücülerin karşısında belirdi ve ardından ormanlık alana doğru yöneldi.

Görüntülerde ne var:

Kayda yansıyan görüntülerde yavru ayıların aniden yola çıktığı, aracın önünde kısa bir süre koştukları ve virajı takip ederek öndeki patikadan tırmanıp ağaçların arasına girdikleri görülüyor. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi, görüntülerde hayvanların sevimli ve hızlı hareketleri dikkat çekiyor.

Sürücülerin tepkisi:

Yolda ilerleyen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi ve yaşananları cep telefonlarına kaydetti. Görüntüler, bölgedeki doğanın beklenmedik sürprizlerini ve yaban hayatının yerleşim yollarına zaman zaman çıkabildiğini gözler önüne serdi.

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN VATANDAŞLAR, YOLA ÇIKAN İKİ YAVRU...

SAKARYA’NIN HENDEK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN VATANDAŞLAR, YOLA ÇIKAN İKİ YAVRU AYIYLA KARŞILAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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