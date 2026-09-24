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Geç yaşta başlayan gayret: Ercişli iki emekli Kur'an-ı Kerim öğrendi

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Yakup Dağ ile 65 yaşındaki Şevket Batmaz, emeklilik sonrası camide başladıkları dersle Kur'an-ı Kerim öğrendi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Geç yaşta başlayan gayret: Ercişli iki emekli Kur'an-ı Kerim öğrendi

İki emeklinin ortak kararı camide meyvesini verdi

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Yakup Dağ (70) ve Şevket Batmaz (65), emeklilik sonrasında vakit geçirdikleri Hazreti Ömer Camii'nde Kur'an-ı Kerim öğrenmeye karar verdi. Her ikisi de Elifba ile başlayıp düzenli çalışmayla birkaç ay içinde Kur'an öğrenimini tamamladı.

Başlangıç: karar ve ders düzeni:

Her iki isim de imam-hatibe taleplerini iletti; Hazreti Ömer Camii imam hatibi Cumali Damar olumlu yanıt verdi. Rahle önünde oturup Elifba çalışarak başlayan süreç, günlük düzenli derslerle ilerledi. Damar, öğrencilerinin azimli olduğunu belirterek, "Kur'an öğrenmenin yaşı yoktur" mesajını yineledi ve her iki öğrencinin gayretinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Azim, ulaşım ve motivasyon:

Hikâyelerin detayları farklılık gösterse de ortak nokta gayretleri oldu. Yakup Dağ, yıllarca Kur'an okumaya niyetlendiğini; 70 yaşında Cumali hocasının davetiyle başladığını ve kısa sürede Kur'an-ı Kerim'e geçtiğini anlattı. Dağ, Kur'an okumaya başlamanın kendisi için büyük sevinç kaynağı olduğunu söyleyerek bu sene hacca gideceğini ifade etti.

Şevket Batmaz ise camide imamla görüşüp Kur'an öğrenmek istediğini aktardı. Hem kendisi hem imam farklı süreler verdi; Damar "4-5 aydır" geldiğini söylerken, Batmaz doğrudan sürecini "5-6 ay önce Elifba’dan başladım" sözleriyle anlattı. Yaz-kış bisikletle gelip derslere katıldığını belirten Batmaz, tüm yaşıtlarına camiye uğramalarını tavsiye etti.

Her iki emekli de örnek bir kararlılık sergileyerek çevrelerine "öğrenmenin yaşı yoktur" mesajını verdi. İmam ve cemaatin desteğiyle gerçekleşen bu öğrenme süreci, yerel toplulukta takdir topladı ve benzer yaş gruplarına cesaret verdi.

İlerlemiş yaşlarına rağmen Kur’an-ı Kerim öğrendiler

İlerlemiş yaşlarına rağmen Kur’an-ı Kerim öğrendiler

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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