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göveçlik-babadağ yoluyla kırsal bağlantı güçlendi

Denizli Büyükşehir’in tamamladığı Göveçlik–Babadağ yolunun Mollaahmet–Babadağ etabı hizmete açıldı; 20 km'lik aks güvenli ve konforlu ulaşıma imkan tanıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:24

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Aslı Han

göveçlik-babadağ yoluyla kırsal bağlantı güçlendi

Göveçlik-Babadağ aksı hizmete açıldı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ve kırsal mahallelerde yürüttüğü ulaşım yatırımları kapsamında, Göveçlik ile Babadağ arasındaki bağlantıyı kısaltan yolun Mollaahmet-Babadağ etabını tamamlayarak hizmete açtı. Tamamlanan kesimle birlikte, daha önce geçen yıl hizmete giren Göveçlik-Mollaahmet etabıyla birleşen güzergâh, toplam 20 kilometrelik bir aks oluşturdu.

Açılış töreni Kelleci Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin düzenlediği hayır yemeği ve dualarla gerçekleştirilen kurdele kesimiyle yapıldı. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Babadağ Kaymakamı Miyase Demirkoparan, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, belediye meclis üyeleri, Kelleci Mahallesi Muhtarı Ümüt Karabulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yolun teknik özellikleri ve yerel etkiye dönük sonuçlar:

2026 yılı yatırım planı kapsamında tamamlanan 11 kilometrelik Mollaahmet-Babadağ etabı, sürüş güvenliği ve konforu ön planda tutularak yenilendi. Güzergâh üzerinde keskin virajlar düzeltilip tehlike arz eden noktalar güvenli hâle getirildi. Daha önce darlığı 6–7 metre arasında değişen kesimler, genişletme çalışmalarıyla 8 metreye çıkarıldı ve sathi kaplama uygulamaları tamamlandı.

Bu düzenlemeler sayesinde seyahat süresinde belirgin bir azalma sağlandı; muhtarların aktardığına göre bazı hatlarda kullanıcılar 15 dakikaye varan zaman tasarrufu elde ediyor. Güzergâh, Göveçlik, Altındere, Mollaahmet, Kelleci ve Yeniköy mahalleleri üzerinden Babadağ’a ulaşımı sağlıyor; hem tarımsal üretime hem de yayla turizmine katkı sunması bekleniyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, hizmetlerin ayrım gözetmeksizin yürütüldüğünü vurgulayarak, "Hemşehrimin nerede olduğu önemli değil. Hayata nasıl baktığı hiç önemli değil. Görüşü, düşüncesi hiç önemli değil. Bu şehrin sınırları içerisinde yaşıyorsa en güzeline layıktır dedik. Allah’ın izniyle de yolumuzu Göveçlik’ten Babadağ’a ulaştırdık. Hepinize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, önümüzdeki yıl başlatılacak sıcak asfalt hamlesiyle hizmet kalitesinin kalıcı hale getirileceğini de belirtti.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, çalışmanın ilçeye ve Denizli'ye kazanç sağlayacağını söyleyerek, "Yol genişletme ve asfalt çalışması için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğimiz gibi kazanan ilçemiz olsun, kazanan Denizli’miz olsun" dedi.

Sarayköy Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya ise Büyükşehir’in siyaset üstü, insan odaklı yaklaşımına dikkat çekerek tarımsal desteklerin kırsal kesim için önemini vurguladı: "Başkanımız, proje ve destekleriyle bize can suyu oluyor. Hizmetleri her geçen gün daha nasıl arttırabilirim diye ‘gecesini gündüzüne katmak’ deyimini gerçekten bize hissettiriyor."

Kelleci Mahallesi Muhtarı Ümüt Karabulut ise yolun yıllardır söz verilen ancak yapılamayan bir proje olduğunu hatırlattı: "Bu yol üzerinde çok kaza oluyordu. Yollarımız dardı. İki tane araç yan yana geçmekte sıkıntı çekiyordu. Ve üzerinden bir yıl geçmeden fizibilite çalışmaları yapılarak yollarımız gördüğünüz üzere muhteşem şekilde üç araba, dört araba geçecek şekilde yapıldı." Karabulut, mahalleleri adına teşekkürlerini iletti.

Günlük hayat ve güvenlik açısından kazanç:

Açılan yol, sürüş güvenliğini artırırken aynı zamanda ulaşım sürelerini kısaltıyor ve il merkezine erişimi kolaylaştırıyor. Yenilenen aks, şehir merkezinde yaşayan vatandaşların yakınları Babadağ’da ikamet edenlerle daha hızlı ve güvenli şekilde buluşmasına olanak tanıyacak. Törene katılan vatandaşlar, yaklaşık 30 yıldır beklenen bu yatırımın bölge yaşamına sağlayacağı katkı nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan ve protokol üyelerinin açılış sonrası mahalle halkıyla birlikte katıldığı hayır yemeğiyle program son buldu. Yetkililer, altyapı ve yol yatırımlarının tarımsal üretim ile turizm potansiyelini destekleyeceğini, bölge güvenliğini yükselterek ekonomik ve sosyal hareketliliği artıracağını vurguladı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE VE KIRSAL MAHALLELERDE SÜRDÜRDÜĞÜ ULAŞIM YATIRIMLARI...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE VE KIRSAL MAHALLELERDE SÜRDÜRDÜĞÜ ULAŞIM YATIRIMLARI KAPSAMINDA, DENİZLİ MERKEZ İLE BABADAĞ İLÇESİ ARASINDAKİ MESAFEYİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KISALTAN GÖVEÇLİK-BABADAĞ YOLUNUN, MOLLAAHMET-BABADAĞ ETABININ TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE BÖLGE HALKI KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIMA KAVUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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