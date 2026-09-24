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Kars'ta kardeşlik köprüsü: vali Polat'tan yeni Azerbaycan başkonsolosuna ziyaret

Vali Ziya Polat, göreve atanan Başkonsolos Goşgar Zeynalov'u tebrik ederek Kars ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars'ta kardeşlik köprüsü: vali Polat'tan yeni Azerbaycan başkonsolosuna ziyaret

Kars valisi Ziya Polat'tan Başkonsolos Goşgar Zeynalov'a hayırlı olsun ziyareti

Kars Valisi Ziya Polat, Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosluğu görevine atanan Goşgar Zeynalov'u makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaret, iki ülke ilişkilerinin ve Kars özelindeki bağların güçlendirilmesine yönelik samimi bir başlangıç niteliği taşıdı.

görüşmenin odağı:

Vali Polat görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağları ile Kars'ın bu ilişkilerde oynayabileceği rolün önemine dikkat çekti. Taraflar, mevcut iş birliğinin pekiştirilmesi ve Kars ile Azerbaycan arasındaki bağlantıların farklı alanlarda artırılması gerektiği üzerinde durdu.

Görüşmede, kültürel yakınlık, bölgesel iş birlikleri ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasının yanı sıra yerel düzeyde yürütülebilecek iş birlikleri için fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar, iş birliğinin somut adımlarla desteklenmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

başkonsolosun mesajı:

Başkonsolos Goşgar Zeynalov nazik kabul ve misafirperverlik için Vali Polat'a teşekkür etti. Zeynalov, görev süresi boyunca Kars ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmayı hedeflediğini ifade ederek, ortak projelere açık olduklarını söyledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve geleceğe dönük iş birliği niyetlerinin teyidi ile sona erdi. Her iki taraf da ilişkilerin güçlendirilmesine dair kararlılık mesajı verdi.

KARS VALİSİ ZİYA POLAT’TAN AZERBAYCAN BAŞKONSOLOSU ZEYNALOV’A HAYIRLI OLSUN...

KARS VALİSİ ZİYA POLAT’TAN AZERBAYCAN BAŞKONSOLOSU ZEYNALOV’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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