Refüjde devrilen tır yola saçılan yükle trafiği aksattı

Konya-Karapınar kara yolunda kaza:

Konya’da Karapınar istikametine seyir halinde olan bir tır, İsmil Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sırasında tırın taşıdığı yükün bir bölümü yola ve refüje saçıldı.

Kaza anı ve hasar:

Kaza, Karapınar istikameti yönünde gerçekleşti ve çarpmanın etkisiyle tır devrildi. Refüjdeki demir bariyerlerin hasar gördüğü, araçtaki yükün yol yüzeyine saçıldığı bildirildi. Olay yerinde yaşanan durum nedeniyle kara yolunda trafik akışında kısa süreli aksama meydana geldi.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ilk olarak kaza yerinde güvenlik önlemi aldı ve yola saçılan yüklerin kaldırılması için çalışma başlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve yol trafiğe açılmadan önce temizlik ve güvenlik kontrolleri yapıldı.

KONYA'DA KONTROLDEN ÇIKAN TIR, REFÜJDEKİ DEMİR BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ