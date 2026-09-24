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Düziçi'nde gecenin sessizliğini kablolar bozdu: düğün salonunda pano patlaması

Düziçi ilçesindeki bir düğün salonunda ana elektrik kablolarında çıkan yangın, alevlerin panoya ulaşmasıyla patlamaya dönüşürken itfaiye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düziçi'nde gecenin sessizliğini kablolar bozdu: düğün salonunda pano patlaması

Düziçi'nde düğün salonunda kablo yangını ve pano patlaması:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde faaliyet gösteren bir düğün salonunda ana elektrik kablolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak elektrik panosuna ulaştı ve panoda patlama meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Müdahale ve alınan önlemler:

İhbar üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce elektrik akımını keserek güvenliği sağladı, ardından yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek çevrede tedbirler alındı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. İncelemede, elektrik tesisatı ve pano bölgesinde yapılacak tespitlerle yangının kaynağı ve patlamanın nedeni netleştirilecek. Olayla ilgili yürütülecek soruşturma sonrası gerekli idari veya teknik önlemlerin alınacağı bildirildi.

OSMANİYE&#039;NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE BİR DÜĞÜN SALONUNA AİT ELEKTRİK KABLOLARINDA ÇIKAN YANGININ ARDINDAN...

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE BİR DÜĞÜN SALONUNA AİT ELEKTRİK KABLOLARINDA ÇIKAN YANGININ ARDINDAN ELEKTRİK PANOSUNDA PATLAMA MEYDANA GELDİ. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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