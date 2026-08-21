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Gençlerden başkan Çerçioğlu'na yüksek not

17-29 yaş grubundan 2 bin 600 katılımcı ile yapılan araştırmada Özlem Çerçioğlu, büyükşehir belediye başkanları sıralamasında 5. oldu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Emre Koç

Gençlerden başkan Çerçioğlu'na yüksek not

Araştırmanın kapsamı:

17-29 yaş aralığındaki gençlerin siyasi isimlere yönelik beğenilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya toplam 2 bin 600 kişi katıldı. Katılımcılardan siyasi isimleri 1 ile 10 arasında puanlamaları istendi; değerlendirmede güven, gençleri temsil etme, performans, iletişim ve gelecek vizyonu gibi kriterler dikkate alındı.

Araştırmada ortalama beğeni puanı 7'nin üzerinde bulunan isimler değerlendirmeye alındı. Çalışmada genel başkanlar, bakanlar, milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları ayrı kategoriler halinde ele alındı.

Büyükşehir başkanları ve diğer kategoriler:

Büyükşehir belediye başkanları kategorisinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin en beğendiği isimler arasında 5'inci sırada yer aldı.

Genel başkanlar sıralamasında Recep Tayyip Erdoğan birinci, Özgür Özel ikinci, Devlet Bahçeli üçüncü, Ümit Özdağ dördüncü ve Fatih Erbakan beşinci oldu.

Bakanlar kategorisinde ilk beş Hakan Fidan, Akın Gürlek, Murat Kurum, Mehmet Fatih Kacır ve Mustafa Çiftçi olarak sıralandı. Milletvekilleri listesinde ise ilk beşte Gürsel Erol, Ali Mahir Başarır, Osman Gökçek, Baki Ersoy ve Hüseyin Yayman yer aldı.

Araştırma, gençlerin siyasi aktörlere yönelik güven ve temsil algısını niceliksel olarak ortaya koyuyor; genç seçmenlerin değerlendirmeleri, siyasi isimlerin iletişim ve gelecek vizyonu algısının belirlenmesinde öne çıkıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, GENÇLERİN SİYASİ İSİMLERE YÖNELİK BEĞENİSİNİN...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, GENÇLERİN SİYASİ İSİMLERE YÖNELİK BEĞENİSİNİN ARAŞTIRILDIĞI ÇALIŞMADA TÜRKİYE GENELİNDE EN BEĞENİLEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI ARASINDA 5’İNCİ SIRADA YER ALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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